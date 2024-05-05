İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği'ne Katıldı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Şenlikte renkli görüntüler oluştu.

05.05.2024 17:55  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, baharın müjdecisi ve bereketin sembolü Hıdırellez'i Bornova Kayadibi Mahallesi sakinleriyle kutladı. İmece usulü düzenlenen köy yemekleriyle yüzlerce kişiyi bir araya getiren 160'ıncı Kayadibi Mahallesi Hıdırellez Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 160'ıncı kez düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Türkiye'nin en eski Hıdırellez kutlamalarından biri olarak kabul edilen geleneksel şenlikte, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova 57'inci Topçu Tugayı Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Yıldırım Pektaş, Kayadibi Mahallesi Muhtarı Azime Işık, çevre köylüler de yer aldı. Yörük köylerinden Kayadibi sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dr. Cemil Tugay, yurttaşlarla tek tek selamlaşarak istek ve dileklerini dinledi.

TUGAY: "TÜM DİLEKLERİNİZ GERÇEKLEŞSİN"

160'ıncı kez düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Akşam mutlaka dua ve dileklerimiz olacak. Tüm dileklerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Sizlerin seçtiği bir belediye başkanı, kardeşiniz ve evladınız olarak inşallah ülkemizin ve şehrimizin bundan sonra daha güzel günler yaşamasına şahitlik ederiz. Çocuklarımızın geleceklerinin aydınlık olmasını diliyorum. Gönlünüzdeki tüm dilekler gerçekleşsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel ve Detay görüntüler

-Başkan'ın alana girişi

-Başkan'ın vatandaşlarla selamlaşması

-Başkan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Konuşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği\'ne Katıldı
Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Hıdırellez, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:55 Canlı Anlatım Kritik maçta perde açıldı Canlı Anlatım! Kritik maçta perde açıldı
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 19:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement