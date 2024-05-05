İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hıdırellez Şenliği\'ne Katıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, baharın müjdecisi ve bereketin sembolü Hıdırellez'i Bornova Kayadibi Mahallesi sakinleriyle kutladı. İmece usulü düzenlenen köy yemekleriyle yüzlerce kişiyi bir araya getiren 160'ıncı Kayadibi Mahallesi Hıdırellez Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 160'ıncı kez düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Türkiye'nin en eski Hıdırellez kutlamalarından biri olarak kabul edilen geleneksel şenlikte, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova 57'inci Topçu Tugayı Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Yıldırım Pektaş, Kayadibi Mahallesi Muhtarı Azime Işık, çevre köylüler de yer aldı. Yörük köylerinden Kayadibi sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dr. Cemil Tugay, yurttaşlarla tek tek selamlaşarak istek ve dileklerini dinledi.

TUGAY: "TÜM DİLEKLERİNİZ GERÇEKLEŞSİN"

160'ıncı kez düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Akşam mutlaka dua ve dileklerimiz olacak. Tüm dileklerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Sizlerin seçtiği bir belediye başkanı, kardeşiniz ve evladınız olarak inşallah ülkemizin ve şehrimizin bundan sonra daha güzel günler yaşamasına şahitlik ederiz. Çocuklarımızın geleceklerinin aydınlık olmasını diliyorum. Gönlünüzdeki tüm dilekler gerçekleşsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel ve Detay görüntüler

-Başkan'ın alana girişi

-Başkan'ın vatandaşlarla selamlaşması

-Başkan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Konuşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay