İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İtalya'yı İzmir Enternasyonal Fuarı'na 'partner ülke' olarak davet etti

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(İZMİR) - İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'yi misafir eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu yıl 30 Ağustos- 9 Eylül 2024 tarihlerinde 93'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'na İtalya'yı "partner ülke" olarak davet etti. Tugay, "İtalya şehirleri ile İzmir arasında sıkı bir iş birliği olsun istiyorum" dedi.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Başkan Tugay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Tugay, İtalya ve İzmir arasında olası iş birlikleri hakkında Bianchi ile fikir alışverişinde bulundu. Bu yıl 30 Ağustos ile 9 Eylül günleri arasında düzenlenecek 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na ilişkin konuğuna bilgi veren Tugay, İtalya'yı fuara "partner ülke" olarak davet etti. Bianchi ise gerekli kurumlarla görüşeceğini belirtti.

İzmir'de yatırımları olan İtalyan iş insanları ile tanışmak ve bir araya gelmek istediklerini belirten Tugay, "Bu yılki İzmir Enternasyonal Fuarı için biz İtalya'yı 'partner ülke' olarak davet etmek istiyoruz. Onun için de karşılıklı ziyaretler düşünüyoruz. Hazırlık yapacağız. Tarım, arkeoloji, tasarım ve kültürel konularda ortak projeler geliştirebiliriz. Akdeniz'in temizliği ve ekoloji konusunda da birlikte çalışabiliriz" dedi.

Tugay, İtalyan yatırımcıları Bergama'da kurulan serbest bölgeye davet etti.

İzmir ile iş birliklerine hazır olduklarını belirten Konsolos Daniele Bianchi ise "İtalya'yı 'partner ülke' olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu konuda İzmir'deki ticaret ve sanayi odamız, aynı zamanda Dış Ticaret Bakanlığı'mız çatısı altındaki Ticaret Ofisi'mize de bu davetinizi ileteceğim. Onlardan da teknik bilgileri alıp size ileteceğim" diye konuştu.

Bianchi, İzmir ile İtalya arasında Başkan Tugay'ın belirttiği tarım, arkeoloji, tasarım ve kültürel konularda iş birliği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.