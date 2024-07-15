İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadifekale Şehitliği'nde şehitlerin kabrine karanfil bıraktı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından Kadifekale Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha sonra şehitlerin kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.