İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını alarak Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Güncel

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, mazbatasını almasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tugay, "Milletimiz büyük, ülkemiz büyük, tarihimiz şanlı, geleceğimizde aydınlık olacak" dedi.

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay mazbatasını almasının ardından, Konak'daki Cumhuriyet Meydanı'nda "Çelenk Bırakma ve Mazbata Kutlama" programı düzenlendi. CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İzmir il ve ilçe yöneticileri, belediye bürokratları ile partililerin katılımıyla gerçekleşen programda Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

"BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ, BİZE LÜTFEN İNANCINIZI DEVAM ETTİRİN"

Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün bu özel güne, özel anı bizimle paylaşmak üzere burada birlikte olduğunuz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. 31 Mart seçimlerinden sonra dün mazbatamı aldım ve bugün itibariyle devir teslim töreniyle yeni dönemi resmen başlatmış olacağız. Bu dönem geçen birkaç ay içerisinde bizler için pek çok zorluklarla doluydu. ya da belki biraz daha doğru tanımlamak gerekirse özellikle genel seçimlerden sonra sanki ülkemizde artık bir şeylerin düzelme ihtimalini olmadığına dair üzüntünün yaygın olduğu, insanlarımızın mutsuz olduğu o aylardan sonra gelen bir seçim oldu; 31 Mart seçimi. Çok mücadele ettik. Halkımıza kulak verdik. Onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, onlarla duyguda düşüncede, hedefte gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık. Çok mutluyuz. Daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz ki bize bu son yerel seçimlerde inandıklarını, gösterdikleri sonuçlar armağan ettiler. Ama aynı zamanda genel başkanımızın da söylediği gibi bizlere bir kredi açtılar. Bizden önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her gün, her dakika, her an bilincinde olduğumu arkadaşlarımızla beraber her zaman birbirimize bunu hatırlattığımızı bilmenizi isterim. Sorumluluğumuzun, bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bize güvenebilirsiniz. Bize lütfen inancınızı devam ettirin."

"BU MÜCADELEYİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Seçmenlere, "Bizi seçtiniz. Bize görev verdiniz. Seçimlerde oy kullanmaktan ibaret değildir; bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin demokrasisine sahip çıkmak. Bu mücadeleyi birlikte yapacağız" diyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben öncelikle hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hem de otuz ilçe belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızı daha önceden yaptıklarından daha fazla sorumluluk almaya daha fazla çaba göstermeye davet etmek istiyorum. Özellikle Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü tüm bireyleriyle yanımızda görmek istiyorum. Şunları lütfen unutmayın; biz partimizle gurur duyuyoruz. Biz Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Biz İzmir'imizle gurur duyuyoruz. Biz insanlarımızla halkımızın her bir ferdiyle gurur duyuyoruz. Bu seçimde defalarca dile getirildi ama duymayan kalmasın diye bir kez de ben ifade etmek isterim. En çok gençler bize güvendi. En çok gençlerin bize farklı sarıldığını hissettik. Bu ülkede gelecek hissettiklerini anladık. Biz de onlar için o geleceği burada kurmak için zaten çalışıyoruz. O nedenle en çok gençlerimize sözümüz olsun. Ama yıllarca CHP için yıllarca Türkiye'nin aydınlığı için, mücadele etmiş herkese de aynı zamanda selam olsun."

TUGAY, ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİ ANDI

Konuşmasında, 6 Nisan Basın Şehitleri Günü'ne de vurgu yapan Tugay, "Bugün aynı zamanda öldürülen gazeteciler günü. Uğur Mumcu başta olmak üzere kaybettiğimiz o yüce insana selam olsun. O mücadele boşa yapılmadı. Bugün bu bayrak bizde, o mücadelenin devamını bu koşuda biz sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimiz büyük, ülkemiz büyük, tarihimiz şanlı, geleceğimizde aydınlık olacak. Hepimize hayırlı olsun"dedi.