İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Namık Kemal Mahallesi\'ni ziyaret etti

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Damlacık'ta bulunan Namık Kemal Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İbrahim Karabay ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tugay, "Mahallesini en iyi tanıyan, sorularını en iyi bilen muhtarlarımızla birlikte çalışmayı önemsiyorum. Kentimize birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Kentin tarihi bölgelerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak'ın Damlacık bölgesine gitti. Tugay, ilk olarak Şehit Jandarma Er Mustafa Gülüm Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki sorunları dinledi. Başkan Tugay'a; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabay, Altıntaş Mahallesi Muhtarı Selda Arslan, Konak Muhtarlar Derneği Başkanı Zafer Çam da eşlik etti.

Muhtarı ziyaret etti

Namık Kemal Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret eden ve muhtar İbrahim Karabay'dan mahalle ve bölge hakkında bilgi alan Tugay, birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Tugay, "Mahallesini en iyi tanıyan, sorularını en iyi bilen muhtarlarımızla birlikte çalışmayı önemsiyorum. Kentimize birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Anı defterini imzaladı

Başkan Tugay, ziyaret sonrasında kent merkezine bölgeyi dolaşarak indi. Başkan Tugay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğduğu ev olan İzmir İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı'nı ziyaret ederek anı defterini imzaladı. Tugay, anı defterine "Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanlarından, Lozan Antlaşması'nın kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, değerli büyüğümüzün doğduğu ve bir süre yaşadığı evin düzenlenmiş ve ziyarete uygun hale getirilmiş olması çok büyük mutluluk. Mirasa sahip çıkan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Başkan Tugay, bölgedeki esnaftan alışveriş yaparak turunu tamamladı.