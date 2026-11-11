İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, COP31 kapsamında Antalya\'daki temaslarını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, COP31 kapsamında Antalya'daki temaslarını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, COP31 kapsamında Antalya'daki temaslarını sürdürüyor. Tugay, programın üçüncü gününde, dünya liderlerinin bir araya geldiği COP31 Liderler Zirvesi'ni takip etti.
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, COP31 kapsamında Antalya'daki temaslarını sürdürüyor. Tugay, programın üçüncü gününde, dünya liderlerinin bir araya geldiği COP31 Liderler Zirvesi'ni takip etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarını sürdürdü.
COP31'in üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Tugay, dünya liderlerinin bir araya geldiği programı takip etti.
Farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve atılacak ortak adımlar ele alınıyor. Liderler Zirvesi yarın da devam edecek.
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