Cemil Tugay'dan Sayıştay Eleştirilerine Yanıt

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sayıştay raporlarında yer alan belediye şirketleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Tugay, verimlilik önlemleriyle bütçe dengesini kurmaya başladıklarını belirterek, "Şirketlerin pek çoğundan her gün daha iyi gidiyoruz, daha iyi hale dönüyoruz. Ama sıkıntılı bir durumun içerisindeydi bazı şirketlerimiz. Bugün daha iyiler. Önümüzdeki yıllarda tamamen iyi olacaklar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13'üncü İZMAR'ı Buca'da açtı. Açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sayıştay raporlarında İz Enerji'de 600 milyondan fazla borç çıkması hakkında konuşan Tugay, "Görev geldiğimden beri bu verimlilik, verimlilik diye konuşup duruyorum. Orada bütçe dengelerini oluşturmak açısından aldığımız önlemler var. Yani şirketlerin pek çoğundan her gün daha iyi gidiyoruz, daha iyi hale dönüyoruz. Ama sıkıntılı bir durumun içerisindeydi bazı şirketlerimiz. Bugün daha iyiler. Önümüzdeki yıllarda tamamen iyi olacaklar. Söyleyebileceğim bu yani genel olarak. Bu problemler var zaten" dedi.

"Kooperatif konusuyla ilgili süreç devam ediyor"

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 raporunda, kentsel dönüşüm projelerinde İZBETON üzerinden yürütülmesi gereken yapım işlerinin usulsüz şekilde kooperatiflere devredildiği tespit edildi. Sayıştay, sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılması gerektiğini kaydetti. Tugay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İdari olarak hükümlü olduğumuz şeyleri yapmak zorundayız. Yani bunun böyle başka bir yöne çekilmemesi önemli. Şu an için, bugüne kadar yapılanların ötesinde henüz bir şeyimiz yok ama şunu söyleyeyim: Kooperatif konusuyla ilgili süreç devam ediyor. Bir zarar oluşup oluşmadığını belirlemek için bizim bu inşaatları aynı zamanda yapmamız, hak sahiplerine teslim etmemiz, kooperatif üyeleriyle de anlaşmış olmamız lazım ama bu süreç bitmedi daha. Özellikle bazı kooperatif yöneticilerinin böyle uzlaşmaz tutumu aslında işi sorunlu hale getiriyor. Onu sizin aracılığınızla tekrar ifade etmek isterim.

"Mart-Nisan ayı gibi bir zamanda teslim etmeyi düşünüyoruz insanlara dairelerini"

Biz diyoruz ki bir an önce bu evler, binalar yapılsın. Öncelikle hak sahiplerine, çünkü belediyenin onlara taahhüdü var. Bunlar bir an önce teslim edilsin. ve diğer kooperatif sahiplerine, kooperatif üyelerine de onları mağdur etmeyecek şekilde dairelerini teslim edelim. Biz Örnekköy'de, yüzde 20'lerde olan inşaatı bugün yüzde 80'ler seviyesine getirdik kısa bir sürede. Önümüzdeki yılın Mart-Nisan ayı gibi bir zamanda teslim etmeyi düşünüyoruz insanlara dairelerini.

Uzundere'deki şeyler için de bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmının her an yapılabilir yani yapılmak üzere hazır. Ancak mesela ihalesi yapılmış olan yerde kooperatif yöneticileri, hukuken tamamen haksız oldukları halde –yani oranın arsa sahibi değiller, ortada bir mali anlaşma var ama bunun geçerli olmadığını bütün idari makamlar, bütün yetkili kişiler söylüyor– buna rağmen adeta orayı illegal bir şekilde işgal eder gibi "Biz çıkmayız buradan." diyorlar ve ihaleyi almış, inşaatı yapmak için alana girmek isteyen firmaya engel oluyorlar.

İnsanlar bundan ne kadar haberdar bilmiyorum ama biz ihaleyi yaptık, ihalenin gereği olan taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ama bu kooperatifin yöneticileri oradan çıkmamakta ısrar ediyorlar. Bu da inşaatın başlamasına engel oluyor. Müsaade etsinler, biz bu inşaatları yapalım, bitirelim, bir an önce insanlara teslim edelim. Bunlar tamamlandıktan sonra bir hesap kitap yapılacak ve bir kamu zararı o gün için oluştu mu, oluşmadı mı, o zaman bakılacak. Geçenlerde mahkemenin isteği üzerine yapılan değerlendirmede olduğu gibi, şu anda muhasebeleşmiş bir kamu zararı yok ama önümüzdeki dönemde tamamen bütün iş tamamlandıktan sonra değerlendirmenin yeniden yapılması da gerekiyor yani. Şu gün için acil bir şeyimiz yok."

Basmane Çukuru'na kültür merkezi yapılacak

Basmane Çukuru'nda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tugay, "Biz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla (TMSF) aslında ilkesel olarak uzlaştık. Ben daha önceden TMSF'nin o alandaki bizim hakkımıza karşılık konakta belediye hizmet binasını yapmasını istemiştim, öyle konuşmuştum. Ama daha sonra yaptığımız hukuki değerlendirmede bunun olası sebep olacağı tartışmalar, hukuki anlaşmazlıklar önümüzü tıkamasın diye bundan da vazgeçtik. Orada şu anda daha önce yapılmış uzlaşma görüşmeleri sonucunda yüzde 30'luk inşaat hakkı belediyeye ait ve biz orayı istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Benim orada arkadaşlarımızdan isteğim şu oldu: 'Biz TMSF'den bizim oradaki yüzde 30'luk hakkımızı halkımızın tamamının kullanacağı bir kültür merkezi olarak yapalım' dedim. Dolayısıyla Basmane Çukuru denen bölge içerisinde bir taraftan TMSF, temsil ettiği 200 civarında iş adamı var, onların haklarına karşılık yüzde 70'lik inşaat yaparken, yüzde 30'luk kısmına da herkesin kullanacağı ve İzmir'in merkezi bir yerinde gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündüğüm bir kültür merkezi yapacak. Bu kültür merkezinin çok güzel bir tiyatro-konser salonu olacak. Yani kültür odaklarından birisinin orada yerleşmesini sağlamış olacağız. Vardığımız mutabakat budur. Bununla ilgili bir taslak çalışıldı, mutabakat taslağı, bir protokol taslağı. Buna da herkes 'evet' dedi. Şu anda sadece imzaya kaldı. İmzası atıldıktan sonra burayı biz TMSF'ye teslim edeceğiz, onlar da inşaatlarını yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Görevinden uzaklaştırılmıştı zaten"

Eski İZTARIM Genel Müdürü Murat Onkardeşler'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Tugay, "Bugün ben de gazeteden okuyarak öğrendim konuyu. Arkadaşlarımıza sordum, bizim aktif olarak belediyede çalışan herhangi bir kişi yok gözaltına alınanlar arasında. Sadece eski İZTARIM Genel Müdürü gözaltına alınmış ki o bizimle çalışmıyor şu anda. Görevinden uzaklaştırılmıştı zaten. Yani orada arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı konular var. Bunların dışında ne var bilmiyorum. Ama bu sonuçta yine bir soruşturmanın bir parçası olarak yapılan bir gözaltı kararı. Kesin bir tutuklama olup olmadığı da belli değil. Yani ben sadece adaletin tarafındayım. Kamu ile ilgili herhangi bir zarara yol açmış bir uygulama varsa onun hesabı verilmelidir. Ama detayları bilmiyorum" ifadelerini kullandı.