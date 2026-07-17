Başkan Tugay: Sanayi güçlü ülkenin temelidir

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada sanayicilere destek vererek "Bir şehir sanayisiyle güçlenir, güçlü şehirler de güçlü bir ülkenin temelini oluşturur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO yönetimi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile oda, birlik ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partiler, rektörler, kamu kuruluşları temsilcileri ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı. 6 bin metrekarelik yeni hizmet binasının açılışı, protokol konuşmalarıyla başladı.

"BİR ÜLKENİN KALKINMASI SANAYİSİNİN GELİŞMESİYLE MÜMKÜN"

Tugay, yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, sanayinin Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Sanayicilerin sürekli değişen ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda üretmeye, gelişmeye ve büyümeye çalıştığını belirten Tugay, bu çabanın toplum tarafından yeterince anlaşılmadığını ifade etti. Belediye Başkanı olduktan sonra sanayinin önemini daha yakından gördüğünü söyleyen Tugay, "Bir ülkenin kalkınması her şeyden önce sanayisinin gelişmesiyle mümkündür. Bu nedenle sanayi, öncelikli olarak desteklenmesi gereken alandır" dedi.

"İZMİR'İN SANAYİLEŞME YOLCULUĞUNA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"

Başkan Cemil Tugay, konuşmasında İzmir'in üretim gücü ve sanayideki öncü konumuna da vurgu yaparak, yerel yönetim olarak sanayicilerin karşılaştıkları sorunlarda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Bir şehir sanayisiyle güçlü olur, güçlü şehirler de güçlü bir ülkenin temelini oluşturur" diyen Tugay, "İzmir'in sanayileşme yolculuğuna yön veren Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın kuruluşundan bugüne, bu başarı hikayesinde büyük payı var. İzmir'in sanayicileri de çevre duyarlılığına, sürdürülebilir bir üretim anlayışına sahipler. O nedenle de onlara yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu."

VALİ ELBAN: ODALARIMIZ DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ ÜYELERİNE AKTARMALI

İzmir Valisi Süleyman Elban da Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının yüzde 10'unun İzmir'de olduğunu ifade ederek, "Dünyada bilim alanında ilerleme ne kadar hızlıysa sanayide ve ticarette de rekabet o kadar hızlandı. ve rekabet o kadar acımasız hale geldi ki dünyadaki teknolojik gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri bir an atlarsanız maalesef rekabette geriye düşüyorsunuz. Sanayicinin, ticaret erbabının bunu tek başına takip etmesi mümkün değil. Bunu takip etmesi için ona destek verecek kurum, kuruluşlara da ihtiyaç var. Odalarımız, dünyadaki bu gelişmeleri üyelerine çok hızlı bir şekilde aktarmalı" dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: İZMİR'İN YÜZÜ GÜLÜYORSA, BİZİM DE YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EBSO ile İzmir'deki oda ve borsaların uluslararası değerlendirme kriterlerinde beş yıldızlı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu yerel yönetimlere verdikleri destek için teşekkür ederek, "Kamu, yerel yönetimler ve iş dünyası arasında iş birliği sağlanırsa o şehrin çehresi çok değişiyor. Türkiye'de marka olan şehirlerin hepsinin altında bu iş birliği var. İzmir'de de bu anlayışı gördük. Bugün çok önemli bir yatırıma şahitlik ediyoruz. EBSO'nun böyle modern bir hizmet binasını şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, üyesine en iyi hizmeti vermeyi ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen çağdaş bir yönetim anlayışının eseridir. İzmir'e her geldiğimde umudumu, enerjimi sizden alıp Anadolu'ya götürüyorum. İzmir üreten bir sanayi şehridir. İzmir'in yüzü gülüyorsa, bizim de yüzümüz gülüyor" şeklinde konuştu.

YORGANCILAR: KORDON'DAKİ YENİ HİZMET BİNAMIZI DA AĞUSTOS AYINDA AÇIYORUZ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "EBSO'nun kuruculuğunu yaptığı 21 organize sanayi bölgesinden ilki olan İAOSB'deki binamıza kavuşuyoruz. Burasının geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. Ne mutlu ki bu süreci nihayete erdirmek bizlere nasip oldu. 15 Aralık 2025'te taşındığımız ancak resmi açılışını bugün yaptığımız bu bina, meclislerimizin, yönetim kurullarının, İAOSB genel kurullarının yönetim ve idaresiyle birlikte gerçekleşti. Kordon'daki hizmet binamızın açılışını da ağustos ayında oradaki meclis toplantısıyla yapacağız. Sanayicimizin İzmir'deki çatısı EBSO yine İzmirli sanayicilerin ortak değeri olarak iki binasıyla hizmetlerine devam edecek. Kalan süremiz boyunca bu çatı altında sanayimize, İzmir'imize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da binanın yapımında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Hep beraber EBSO'nun tarihindeki en özel günlerden birine şahitlik ediyoruz. EBSO her iki binasıyla üyelerimiz için ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edecektir" dedi.