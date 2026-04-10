İzmir'de Meslek Fabrikası'nda Polis Barikatlarıyla Devam Eden Kriz: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi

İzmir'de Meslek Fabrikası önünde devam eden nöbetin beşinci gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesisin polis barikatlarıyla kapalı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Tugay, içeride belediyeye ait yüksek değerli malzemelerin yanı sıra çalışanların ve kursiyerlerin kişisel eşyalarının bulunduğunu ifade etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Tugay, çok sayıda kişinin durumdan rahatsızlık duyduğunu ve belediyeye destek verdiğini söyledi.

Meslek Fabrikası'nda eğitim alan kursiyerlerin mağduriyet yaşadığını vurgulayan Tugay, bir kamu kurumunun başka bir kamu kurumuna müdahalesinin kabul edilemez olduğunu savundu. Mahkeme heyetiyle tespit çalışması yaptıklarını belirten Tugay, geçmiş yatırımların kayıt altına alındığını ve olası zararların önüne geçilmek istendiğini söyledi. Tugay, olayın insani boyutuna dikkat çekerek, "Bu durum İzmir'in tarihine bir utanç olayı olarak geçmiştir" dedi.

Tugay, 2017'den beri 9 yıldır buranın meslek fabrikası olarak kullanıldığını, belediyenin ciddi paralar harcayarak restore ettiğini ve insanların iş sahibi olması için hizmet verdiğini belirtti. Hukuki girişimlerin sonuç vermesini umduklarını ancak kısa vadede olumlu sonuç alamayacaklarını ifade eden Tugay, tepkilerini göstermeye devam edeceklerini söyledi. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın destek için geldiğini aktaran Tugay, halkın sesinin duyulmasını beklediklerini vurguladı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu durumun bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, yüz binlerce vatandaşın burada meslek sahibi olduğunu ve ekonomik katkı sağladığını söyledi. Tugay, vatandaşlarla konuşarak tepkilerini dinledi ve sokaktan gelen tepkilerin artmasıyla daha geniş çağrılar yapabileceğini ifade etti. "Bunu kabul etmeyeceğiz" diyen Tugay, itirazlarının devam edeceğini ve demokratik tepkilerini göstereceklerini belirtti.