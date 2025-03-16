İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Foça'da Yenileme Çalışmalarını İnceledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Gencelli, Yenifoça ve Eski Foça'da incelemelerde bulundu. Foça'nın merkezinde yer alan Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Tugay, Gencelli sahilini de yurttaşların talebi üzerine düzenleyeceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça'da çeşitli incelemelerde bulundu. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da eşlik ettiği programda ilk olarak Gencelli sahil şeridini ziyaret eden Başkan Tugay, ardından Yenifoça'da yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, Eski Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı düzenleme çalışmalarını da inceledi.

Gencelli sahili düzenlenecek

Başkan Tugay, Gencelli sahilinde yurttaşların taleplerini dinledi. Kıyı düzenlemesi ile birlikte bölgeye çocuk oyun parkı ve sosyal alanlar kazandırılması talepleri üzerine Başkan Tugay, kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı yenileniyor

Yenifoça'da bulunan Marina'nın arka bölümündeki araç parklanmaları, trafik akışı ve yapılabilecek düzenlemelerle ilgili Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yla bilgi alışverişinde bulunan Başkan Tugay, sahil şeridini gezerek yurttaşlarla sohbet etti.

Buradan Eski Foça'ya geçen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda 850 metrekarelik alanda yürütülen düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin düzenlendiği hem Foçalılar hem yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası meydan, imalat çalışmaları tamamlandığında estetik, işlevsel ve modern bir yapıya kavuşacak. Çalışmalar kapsamında, meydanın zemin düzenlemesinden etkinlik alanlarının genişletilmesine kadar birçok yenilik yapılacak. Kültürel ve sanatsal organizasyonların daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Bu projeyle birlikte, Foça'nın merkezinde yer alan bu önemli alan kente ve ilçeye değer katacak.