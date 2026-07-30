İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, güne İZBETON emekçileriyle başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, güne İZBETON emekçileriyle başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, güne İZBETON emekçileriyle başladı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON'un Bornova'daki şantiyesinde çalışanlarla kahvaltıda buluştu. Emekçilere teşekkür eden Tugay, belediyenin geleceğinin çalışanların özverisiyle şekilleneceğini belirterek dayanışma, kamu hizmeti ve ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON'un Bornova'daki şantiyesinde çalışanlarla kahvaltıda buluştu. Emekçilere teşekkür eden Tugay, belediyenin geleceğinin çalışanların özverisiyle şekilleneceğini belirterek dayanışma, kamu hizmeti ve ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, güne kentin dört bir yanında gece gündüz asfalt mesaisi yapan İZBETON AŞ emekçileriyle başladı. İZBETON'un Bornova'daki merkez şantiyesinde mesai öncesi emekçilerle kahvaltı yapan Başkan Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu, İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara ve İZBETON yöneticileri eşlik etti. Kahvaltıda personelle sohbet eden Başkan Tugay, özverili çalışmaları dolayısıyla emekçilere teşekkür etti.

"ZOR GÜNLERDE GÜCÜMÜ SİZLERDEN ALIYORUM"

Kahvaltının ardından çalışanlara seslenen Başkan Tugay, "Sizleri böyle zaman zaman görmek bana iyi geliyor. Size doğrudan söylemek istediğim şey; hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İZBETON, Türkiye'nin en büyük ve en köklü kurumlarından biri. Böyle önemli bir kurumun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. İzmir, Türkiye'nin göz bebeği, çok özel ve kıymetli bir şehir. Bu nedenle İzmir'in yaşadığı üzüntü ve sıkıntılar sadece İzmirlileri değil, bu şehri seven herkesi etkiliyor. Bizler İzmir'in daha iyi olması için çalışan insanlarız. Zaman zaman canımızı sıkan, moralimizi bozan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle dönemlerde insanların birbirinden güç alması gerekiyor. Ben sizlerden, çalışma arkadaşlarımdan güç alıyorum. Sizleri işinize sahip çıkarken, fedakarca çalışırken görmek; yüzünüzdeki tebessümü ve bana duyduğunuz güveni hissetmek bana büyük güç veriyor. Buna ihtiyacımız var. Birbirimize güç vermeye ihtiyacımız var" dedi.

"SİZLERİN KIYMETİ HERKES TARAFINDAN BİLİNSİN, FARK EDİLSİN"

İzmir'in geleceği için zor şartlarda alın teri döken tüm emekçilere teşekkür eden Başkan Tugay, "Yazın en sıcak saatlerinde, yüksek sıcaklık altında; asfalt kokusu, toz ve zorlu çalışma koşulları içinde emek vermek gerçekten çok zor. Öncelikle bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Yaptığınız işin ne kadar güç olduğunun farkındayım. Ancak birilerinin bu işleri yapması gerekiyor. İnsan ister ki bu zorlu görevleri yerine getiren emekçilerin kıymeti herkes tarafından bilinsin, herkes tarafından fark edilsin. Biz görevde olduğumuz sürece burada her şey daha iyiye gidecek. Bundan emin olun" diye konuştu.

"KONU, BU ŞEHRİN NAMUSUDUR; 4 BUÇUK MİLYON İZMİRLİNİN ŞEREFİDİR"

Başkan Tugay, "Biz bu işleri kendi ailemizin, kendi yuvamızın işi gibi görüyoruz. İzmir için, başka bir amaç taşımadan çalışıyoruz. Sahip çıkmak çok önemli. Konu adeta bu şehrin namusudur; 4 buçuk milyon İzmirlinin şerefidir. Yaptığınız iş bizim için hayati öneme sahip. Elimizdeki tüm imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE VERECEĞİNİZ GÜÇLE HER ŞEYİ AŞARIZ"

Belediye başkanı olmasının ardından kızının kendisini daha az görebildiğini söyleyerek sitem ettiğini belirten Başkan Tugay, "Bu görev benim için çok büyük bir sorumluluk. Şu anda bu işin önceliği çok yüksek; bundan hiç şüpheniz olmasın. Benim görevim bir yandan işlerin yürümesini sağlamak, diğer yandan çalışan arkadaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumak. Çalışan herkesi sırtımda taşırım. Emek veren, alın teri döken insanların hakkını gözetmek benim için çok önemli. Emeğin değerini biliyorum, karşılığının verilmesi gerektiğine inanıyorum. Burası benim şirketim değil, devletin şirketi. Devletin sahibi halktır. Sizler de bu halkın bir parçasısınız ve kendi kurumunuzda çalışıyorsunuz. Sizlere büyük saygı, sevgi ve inanç duyuyorum. Yaşadığımız her sıkıntıyı, birbirimize vereceğimiz güç ve dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SON NEFESİME KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye'ye ve İzmir'e gönülden bağlı olduğunu ifade eden Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız. Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız."

YENİ KALDIRIM MODELLERİNİ İNCELEDİ

Başkan Tugay, kahvaltının ardından emekçilerle hatıra fotoğrafı çektirerek İZBETON yerleşkesindeki çalışmaları inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde uygulanacak yeni kaldırım modelleri hakkında bilgi alan Başkan Tugay, İzmir için en sağlıklı ve sürdürülebilir modeller hakkında bürokratlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, güne İZBETON emekçileriyle başladı - Son Dakika

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