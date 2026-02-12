İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir\'in Potansiyeli Çok Büyük

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'ni ziyaret etti. Tugay, "Üretim ve yatırım olmadan kalkınma olmaz. İzmir'in potansiyeli büyük ama engeller var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin önemli ticaret merkezlerinden MTK Sitesi yönetimini ziyaret etti. Başkan Tugay'ı, MTK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı ve site yönetimi karşıladı. Görüşmeye Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy da katıldı. MTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Onur Işık, sitenin sorun ve taleplerini Başkan Tugay'a iletti.