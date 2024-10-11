İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Körfez'in Kirliliği Sadece Arıtmadan Kaynaklı Değil

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez'in temizlenmesi sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Belediyeyi suçlayarak bu durumu çözemezler. Her ne yaparlarsa yapsınlar, İzmir'in belediyesiyiz. Bizler Körfez'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Yatırımlarımız sürüyor. Ama İzmir'in de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olduğunu, bakanların, İzmir'in de bakanları olduğunu hatırlatmak isterim. AK Parti İzmir'e hizmet etmek, hizmet getirmek zorunda" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, İzmir Körfezi üzerinden yaptığı açıklamaları eleştirdi. Dağ'ın konuyu sanki hiç anlamadığını ifade eden Tugay, "Tamamen dar açılı bir siyasi bakışı ile olayı değerlendiriyor izlenimine kapıldım. İzmir ile ilgili bu durumu endişe verici buluyorum. İzmirli siyasetçiler, İzmir'de, Körfez'de yaşanan sorunun nedenini anlamak durumdalar. Anlamadan, konuşmamalılar" dedi.

"Arıtmanın dışında bir çok neden var"

Körfez'deki kirliliğin nedeninin sadece arıtmadan kaynaklı olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Sadece 10-15 yılda oluşan bir sorun değil. Bizim çocukluğumuzda da Körfez kirliydi. Çok önceki yıllarda Meles Çayı üzerindeki tabakhaneler, dereleri kirleten pek çok tesis vardı. Hala kirleten sanayi kuruluşları, limanlar, gemiler ve tersane var. 30 dere var. Gediz Nehri var. Arıtmanın dışında tonlarca neden var. Bu son 10-15 yılın problemi değil. 50-60 yılın problemi. Bu dönem içerisinde her partiden belediye başkanları başkanlık yaptı. Eğer hepsini birden suçluyorsanız, anlarım. Ama sadece benim veya benden önceki bir iki belediye başkanının üzerine bu sorumluluğu yıkmakla olmaz. 'Siz kirlettiniz' demek inanılmaz bir suçlama. Cahilce bir yaklaşım. Körfez'in tabanında uzun yıllardır biriken ve bugün temizlenmesi gereken o çamur, çok uzun yıllarda en çok derelerden gelen birikim. Onların taramasının yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hamza Bey konuyu anlamamış. Onların taraması yapılmazsa, orası durgun bir su gibi kalacak ve dolaysıyla hiç bir zaman temizlenmeyecek."

"İzmir halkının da bakanlığı"

Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarının, İzmir'in de bakanlıkları olduğunu belirten Tugay, şöyle devam etti:

"Bakanlar, İzmir halkının da bakanlığı. O nedenle bu sorunla ilgilenmek, soruna sahip çıkmak zorundalar. Belediyeyi suçlayarak, sadece arıtma kaynaklı suçlamalarla bilgisizce konuşarak bu durumu çözemezler. Eğer 'Körfez kirli kalsın' diyorlarsa, bunu açıkça söylesinler. Eğer 'kirli kalmasın' diyorlarsa, mutlaka destek olsun, çözüme katkıda bulunsunlar. Belediyeyi suçlayarak çözüm olmaz. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Her ne kadar olayı çarpıtırlarsa çarpıtsınlar, İzmir'in belediyesiyiz. Bizler Körfez'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Şu anda arıtma ve alt yapı ile ilgili çalışmalar kendi imkanlarımızla da olsa, son hızla ilerliyor. İlerleyen yıllarda da yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız. Ama İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olduğunu, bakanların da İzmir'in de bakanları olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. AK Parti de İzmir'e hizmet etmek, hizmet getirmek zorunda. Yüz binlerce insan burada onlara oy verdi. Onların hatırına da olsa bunu yapmak zorundalar."

"4. fazda sorun yok"

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki 4.'üncü faz inşaatının devam ettiğini anımsatan Tugay, "Onda bir sorun yok. Ama normalde 4. fazın yapımı için ön onaylı bir kredimiz var. Bunun ödenmesini bekliyoruz. Henüz ödenmedi. Bir iş yapılırken kredi ödenir ki o krediyi kullanırken, işi yapın. Biz şu anda kendi kaynaklarımızı zorlayarak, bu çalışmayı yapıyoruz. Hazine'den onay beklediğimiz uluslararası finans kuruluşlarından ön onay aldığımız ancak Hazine'nin onayını beklediğimiz alt yapı ile ilgili önemli kredi başvurularımız var. Yağmur suyu ayrıştırma başta olmak üzere, pek çok alanda yeni arıtma yapımı, mevcut arıtmaların kapasite artırımı, çamur çürütme ve kurutma tesislerinin yapımını sağlayacak olan krediler. Bunlar da onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı.