İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Makam Mevki Umrumda Değil, Yapmamızı İstediğiniz Ne Varsa, Sözüm Sözdür Yapacağım

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Makam mevki umrumda değil, yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür yapacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iftar için geldiği Beydağ başta olmak üzere Küçük Menderes havzasındaki Kiraz ve Bayındır ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Beydağ ve Kiraz'ın ardından Bayındır'a geçerek burada sahurda halkla buluşan Başkan Tugay'a, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve belediye bürokratları eşlik etti.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Başkan Tugay'a Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, şu anda kullanılmayan pazar yeri ve düğün salonu binasını gezdirdi. İlerleyen süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine çıkacağı tesisteki dokuma atölyesini de ziyaret eden Başkan Tugay, içerideki dokuma makineleri hakkında bilgi aldı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Beydağ Kültür Merkezi içinde sinema salonuna dönüştürecekleri alanı da Başkan Tugay'a tanıttı. Tugay, Beydağ'daki ziyaretleri kapsamında Adaküre Köyü'nde de vatandaşlarla bir araya geldi. Adaküre Mahallesi Muhtarı Mustafa Bilgin ve yöre halkının karşıladığı Tugay, köy kahvehanesinde yurttaşlarla sohbet etti. Köylüler, büyükşehir belediye başkanını köylerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, yoğun yağışlardan bozulan yolların, havaların düzelmesiyle birlikte onarılacağını belirtti.

Tugay, Beydağ'ın ardından Kiraz'a geçti. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun tarafından karşılanan Tugay, belediyeye ait tesislerde muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Muhtarlar, taleplerini ve isteklerini ilettiler. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, "Başkanım, bizim önceliğimiz ve isteğimiz yol" diyerek, bu konuda destek istedi. Tugay, taleplerin yerine getirileceğini belirtti.

Başkan Tugay, son olarak Bayındır'ın Zeytinova Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sahura katıldı. Gece geç saatte yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Tugay, vatandaşlarla sık sık sohbet ederek, taleplerini dinledi. Burada konuşan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'in bin 296 mahallesi var, 4,5 milyon nüfusu var. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde aynı duyguya kapılıyorum. Sanki yıllardır yan yanaymışız, birbirimizi sürekli görüyormuşuz, akrabaymışız gibi hissediyorum. Bu, bizim için büyük bir onur, manevi güç veren özel bir şey. Sizlere ve bizi seçen, bu görevi veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin güveninize layık olmak için, kendime de, konuştuğum herkese de tekrar tekrar aynı sözü veriyorum. Bilin ki, bizim gecemiz de, gündüzümüz de, her nefes alışımız da tamamen bize verdiğiniz o görev ve o görev çerçevesinde yapmaya çalıştığımız işlerle ilgili. Ne zaman İzmir'den biraz uzaklaşsam aklım hep burada, buradaki işlerde. Makam, mevki hiçbir şey umrumda değil. Ben biliyorum ki, bizler bu dünyada her insan gibi geçici olarak yaşayan ve bu görevleri de geçici olarak yapan insanlarız. Allah bizleri, bize güvenen kimseye karşı mahçup etmesin."

"Sözüm sözdür"

Her gittiğimiz yerde, ne yapsak da insanlar biraz olsun nefes alabilse diye konuşuyoruz. Zor ve meşakkatli zamanlar, ancak doğru şekilde iletişim kurarsak, siz bize ne yapmamız gerektiğini, doğrusunu söylerseniz, biz de ona göre yolumuzu belirleriz ve ilerleriz. Ben kimsenin üstünde değilim. Bunu bilin. Sizinle komşu, arkadaş gibi aynı seviyedeyim. Eğer iyi işler yapabilirsek, varlığımızın bir anlamı vardır. Gücümüzün yettiğince, aklımızın erdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür, yapacağım."

Sahur programı için Başkan Cemil Tugay'a teşekkür eden Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, "Amaç burada yemek yemek değil, bu mübarek ayda birlikte olmak, soframızdaki nimetleri paylaşmak" diyerek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.