İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Makam Mevki Umrumda Değil, Yapmamızı İstediğiniz Ne Varsa, Sözüm Sözdür Yapacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Makam Mevki Umrumda Değil, Yapmamızı İstediğiniz Ne Varsa, Sözüm Sözdür Yapacağım

07.03.2026 12:11  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Makam mevki umrumda değil, yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür yapacağım" dedi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Makam mevki umrumda değil, yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür yapacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iftar için geldiği Beydağ başta olmak üzere Küçük Menderes havzasındaki Kiraz ve Bayındır ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Beydağ ve Kiraz'ın ardından Bayındır'a geçerek burada sahurda halkla buluşan Başkan Tugay'a, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve belediye bürokratları eşlik etti.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Başkan Tugay'a Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, şu anda kullanılmayan pazar yeri ve düğün salonu binasını gezdirdi. İlerleyen süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine çıkacağı tesisteki dokuma atölyesini de ziyaret eden Başkan Tugay, içerideki dokuma makineleri hakkında bilgi aldı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Beydağ Kültür Merkezi içinde sinema salonuna dönüştürecekleri alanı da Başkan Tugay'a tanıttı. Tugay, Beydağ'daki ziyaretleri kapsamında Adaküre Köyü'nde de vatandaşlarla bir araya geldi. Adaküre Mahallesi Muhtarı Mustafa Bilgin ve yöre halkının karşıladığı Tugay, köy kahvehanesinde yurttaşlarla sohbet etti. Köylüler, büyükşehir belediye başkanını köylerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, yoğun yağışlardan bozulan yolların, havaların düzelmesiyle birlikte onarılacağını belirtti.

Tugay, Beydağ'ın ardından Kiraz'a geçti. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun tarafından karşılanan Tugay, belediyeye ait tesislerde muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Muhtarlar, taleplerini ve isteklerini ilettiler. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, "Başkanım, bizim önceliğimiz ve isteğimiz yol" diyerek, bu konuda destek istedi. Tugay, taleplerin yerine getirileceğini belirtti.

Başkan Tugay, son olarak Bayındır'ın Zeytinova Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sahura katıldı. Gece geç saatte yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Tugay, vatandaşlarla sık sık sohbet ederek, taleplerini dinledi. Burada konuşan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'in bin 296 mahallesi var, 4,5 milyon nüfusu var. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde aynı duyguya kapılıyorum. Sanki yıllardır yan yanaymışız, birbirimizi sürekli görüyormuşuz, akrabaymışız gibi hissediyorum. Bu, bizim için büyük bir onur, manevi güç veren özel bir şey. Sizlere ve bizi seçen, bu görevi veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin güveninize layık olmak için, kendime de, konuştuğum herkese de tekrar tekrar aynı sözü veriyorum. Bilin ki, bizim gecemiz de, gündüzümüz de, her nefes alışımız da tamamen bize verdiğiniz o görev ve o görev çerçevesinde yapmaya çalıştığımız işlerle ilgili. Ne zaman İzmir'den biraz uzaklaşsam aklım hep burada, buradaki işlerde. Makam, mevki hiçbir şey umrumda değil. Ben biliyorum ki, bizler bu dünyada her insan gibi geçici olarak yaşayan ve bu görevleri de geçici olarak yapan insanlarız. Allah bizleri, bize güvenen kimseye karşı mahçup etmesin."

"Sözüm sözdür"

Her gittiğimiz yerde, ne yapsak da insanlar biraz olsun nefes alabilse diye konuşuyoruz. Zor ve meşakkatli zamanlar, ancak doğru şekilde iletişim kurarsak, siz bize ne yapmamız gerektiğini, doğrusunu söylerseniz, biz de ona göre yolumuzu belirleriz ve ilerleriz. Ben kimsenin üstünde değilim. Bunu bilin. Sizinle komşu, arkadaş gibi aynı seviyedeyim. Eğer iyi işler yapabilirsek, varlığımızın bir anlamı vardır. Gücümüzün yettiğince, aklımızın erdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür, yapacağım."

Sahur programı için Başkan Cemil Tugay'a teşekkür eden Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, "Amaç burada yemek yemek değil, bu mübarek ayda birlikte olmak, soframızdaki nimetleri paylaşmak" diyerek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Makam Mevki Umrumda Değil, Yapmamızı İstediğiniz Ne Varsa, Sözüm Sözdür Yapacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Makam Mevki Umrumda Değil, Yapmamızı İstediğiniz Ne Varsa, Sözüm Sözdür Yapacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.