Cemil Tugay Meslek Fabrikası Önünde Nöbete Devam Ediyor... Tugay: "Sonuç Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz"

08.04.2026 06:50  Güncelleme: 07:12
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı nöbet tutmaya devam ediyor. Tugay, hukuksuz tahliye işleminin durdurulması için mücadele edeceklerini belirtti.

Haber: Berfin BAYAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimi sonrası başlattığı nöbeti ikinci gecede de sürdürdü. İlçe belediye başkanları ve CHP örgütleri de Tugay'a destek verdi. Tugay, "Beklentimiz de bir şekilde mutlaka uzlaşmayla da olsa bu sorunun çözülmesi ve tekrar büyükşehrin burayı kullanabilir hale gelmesi. Yani insanlarımızın bu yanlışla ilgili güçlü bir kanaatleri olduğunu toplumdan gelen tepkilerden anlıyorum. Bugün artık üçüncü gün. Bugün,  yine devam edecek. ve bir şekilde sonuç alana kadar da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasının tahliye edilme girişimine karşı başlattığı nöbeti ikinci gününde de devam etti.

Polisin Meslek Fabrikası önünde kurduğu barikatın önünde devam eden nöbette, Tugay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP örgütleri, yurttaşlar da alanda yer aldı.

Nöbet sırasında zaman zaman şarkılar söylenirken, Tugay ve beraberindekiler geceyi Meslek Fabrikası önünde geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"İki gündür burada verilmiş olan bu haksız karar ve yapılan yanlış uygulamanın bizim için ne kadar rahatsız edici olduğunu ifade edebilmek için burada sabahlıyoruz. Aslında istediğimiz şey, yanlış ve hukuksuz bir şekilde gerçekleşen tahliye işleminin durması ya da yapılmaması ama işte polis barikatlarıyla çevresi tamamen kapatılmış, içeride de büyükşehir belediyesine ait yüz milyonlarca liralık mal mülkün olduğu, bir yapının şu anda kullanıma tamamen kapatılmış hali var."

"Yüz binlerce insan buraya geldi"

Biz de burada beklemedeyiz. Bir taraftan hukuk yolunda, mahkeme yoluyla tekrar bu sürecin durması ve olması gereken hale dönmesi için mücadele ediyoruz ama diğer taraftan da hem İzmir için ama aslında aynı zamanda Türkiye'de, başka yerlerde de İstanbul başta olmak üzere yapılacak benzer yanlış uygulamaların tekrar edilmemesi için de bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Bunun bir şekilde mutlaka bir sonuç vereceğine inanıyoruz tabii. Yoksa sabahlara kadar burada beklemeyiz. ve bugün gün boyunca yani on binlerce insan buraya geldi gitti ve belki yüz bini bulmuştur. O kadar çok ilgi vardı. Sosyal medyadan olsun ya da ülke gündeminde ne diye yansıyan haberler açısından da farkındalığı artırmada çok etkili olduğunu anladık, gördük.

"Büyük bir miting düzenlenecek burada"

Bugün büyük bir miting düzenlenecek burada. İzmirlileri çağırdık. Büyük bir katılım olacağına inanıyoruz. Bununla biraz daha farkındalığı artırmış olacağız. Bu çabamız devam edecek. Aklıselim olur inşallah diye umuyorum. 1926'dan beri İzmir Belediyesi'nin mülkü olan ve gerçekten büyük emek olan bu binalar, aynı zamanda çok önemli bir kamusal hizmet verirken, böyle bir oldu bittiye getirilmiş bir el koyma işlemiyle alınamaz.

Yani mesajımız bu. Beklentimiz de bir şekilde mutlaka uzlaşmayla da olsa bu sorunun çözülmesi ve tekrar büyükşehrin burayı kullanabilir hale gelmesi. Yani insanlarımızın bu yanlışla ilgili güçlü bir kanaatleri olduğunu toplumdan gelen tepkilerden anlıyorum. Bugün artık üçüncü gün. Bugün yine devam edecek. ve bir şekilde sonuç alana kadar da vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
