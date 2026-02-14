İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Ödemiş'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Ödemiş'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı

14.02.2026 10:29  Güncelleme: 12:40
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş'te proje koordinasyon toplantısı yaparak yol çalışmaları, atık su arıtma tesisleri ve dere taşkınlarıyla ilgili kalıcı çözümler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ayrıca, gaziler için bir Gazi Evi inşa etme planları olduğunu belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş'te saha çalışmaları ve projelere ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Tugay, ilçede yol çalışmalarının tamamlanacağını, atık su arıtma tesisi için kamulaştırmaların başlayacağını ve dere taşkınlarına yönelik kalıcı çözümler üzerinde çalışıldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, saha çalışmalarını yerinde gözlemlemek ve Ödemiş Belediyesi ile projelere ilişkin koordinasyon toplantısı yapmak üzere ilçeyi ziyaret etti.

Tugay, ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi'ne ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve gazilerle bir araya gelen Tugay, babası Cemal Tugay'ın Kıbrıs gazisi olduğunu belirtti. Tugay, Ödemiş'te gaziler için bir Gazi Evi yapmak istediklerini söyledi.

Tugay'ın ikinci durağı koordinasyon toplantısı oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın ev sahipliğinde, Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ele alındı. Tugay, bürokratlarından bilgi aldı. İlçedeki yol çalışmalarının tamamlanacağını belirten Tugay, atık su arıtma tesisi için kamulaştırmaların başlayacağını söyledi. Otogar kavşağının düzenlenmesi talimatını veren Tugay, şiddetli yağışlarda taşan derelerle ilgili kalıcı çözümler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

"İzmir'i, Ödemiş'i, bütün ilçelerimizi nasıl daha aktif, üretken hale getirebiliriz ona bakmalıyız"

İzmir'in ekonomik kalkınması için birlikte çalışılması gerektiğini kaydeden Tugay, "İzmir'i, Ödemiş'i, bütün ilçelerimizi nasıl daha aktif, üretken hale getirebiliriz ona bakmalıyız. Bizim yurttaşlarımıza yeni olanaklar yaratmamız gerekiyor. Yurt dışında da örnekler var, bazı ülkeler şehirlerdeki atıl alanları ekonomik açıdan nasıl değerlendiririz diye çalışma yapıyorlar. Dinamik bir düşünce yapısına sahip olmamız lazım" dedi. Tarımsal kalkınma için planlamanın önemine değinen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin yanında olacaklarını söyledi.

"Koruma Kuruluyla uzlaşma noktasına gelindi ve artık başlıyoruz"

Ödemiş İnönü Mahallesi 712 Sokak ve Birgi'deki yol düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Birgi'de hepimizi üzen durum yaşadık ama detaya baktığınız zaman belediyenin ihmali yok. Bu bölge sit alanı. Koruma Kurulu daha önce burada yol ve kaldırımlar için kullanılan taşların tamamen aynısının yer almasını istemiş. Uzun bir süre aynısı bulunamadı ve bu arada da Koruma Kuruluna tekrar tekrar 'Acaba başka bir malzemeyle onarımını yapabilir miyiz' diye soruldu ve izin istendi. Neticede şu aşamada Koruma Kuruluyla uzlaşma noktasına gelindi ve artık başlıyoruz. Bahar aylarına kadar yolun tamamı tamir edilecek. 712 Sokak'la ilgili aynı şeyi konuştuk. Yağmur suyu ayrıştırma hattı çalışması olan bir bölge var, 5 kilometrelik bir hat. Onun da en hızlı şekilde onarımını yapacağız. 4 kilometrelik kısmı tamamlanmış, 1 kilometrelik kısmı kalmış, onu da bitireceğiz. Çok kısa bir sürede bütün bunların hepsi yapılacak"

Bahar aylarında sathi kaplama çalışmalarının yapılacağını bildiren Tugay, "Bu sene hem Ödemiş hem diğer ilçelerimizde çok yoğun yol çalışması yapılacak. 2 yeni asfalt plenti kuruyoruz ve çalıştırmaya başlıyoruz. Araç ve ekip sayımızı artırdık" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da ilçenin eksiklikleri ile ilgili birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, "Birgi'de bir yol yapım işimiz var, yağmur suyu ayrıştırma hattı var. Bunları bir an önce yapmak için taleplerimiz var. Başkanımız sağ olsun gerekli hassasiyeti gösterdi. Beraber çalışıyoruz. Burada olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

