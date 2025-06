İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun Anma Törenine Katıldı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun vefatının ardından düzenlenen anma törenine katıldı. Tugay, "Sahip olduğu aklı, beceriyi, iyilik için, öğrenmek ve öğretmek için kullanan herkes çok büyük saygıyı hak ediyor. Gazanfer hocamız, böyle değerli hocalarımızdan biri olduğu için onu unutmayacağız. Bize bıraktığı mirası doğru şekilde taşımak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halk sağlığı alanında yaptığı özverili çalışmaların yanı sıra akademik başarıları ile tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun vefatının ardından düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Tugay, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu'ndaki programda Gazanfer Aksakoğlu'nun eşi İltekin Aksakoğlu ile kızı Cansu Pelin Kutulay'a başsağlığı diledi.

"Hekimler insanlar hasta olmasın diye çalışıyor"

Törende konuşan Başkan Cemil Tugay, "Hekimler, insanlar hasta olmasın, hasta oldukları zaman iyileşsinler, acı çekmesinler, onları seven insanlar üzülmesin diye çalışan insanlar. Biz hocalarımızdan hastalıkları tedavi etmeyi öğrenmeye çalıştık. Ama onlar bize insanların hasta olmaması için çalışmamızın daha önemli olduğunu öğretti. Bu ülkenin sağlık sistemi iyiye gittiyse, özel dev hastaneler kuranlar sayesinde değil, insanlar hasta olmasın diye çalışanlar sayesinde oldu. Her bir köyde, kasabada çalışan doktorlar sayesinde ama en önemlisi o doktorları yetiştiren hocalar sayesinde oldu. Beni yetiştiren her hocama yürekten minnet duydum ve hekim olduktan sonra da Türk Tabipler Birliği çatısı altındaki mücadeleye elimden geldiğince katıldım" dedi.

"Hocamızı unutmayacağız"

Halk sağlığı ana bilim dalının ülkeye ne kadar önemli hizmetler verdiğini bilen hekimlerden, yurttaşlardan biri olduğunu belirten Tugay, "Bugün kendilerini yalnız hissetmemeleri için, emeklerinin değer kazanması için, önümüzdeki günlerde daha doğru, daha başarılı işler yapılabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gazanfer Hoca'mın önünde saygı ile eğiliyorum. Çevresinde sağlık sisteminde yanlış giden şeyleri nazikçe düzeltmek için nasıl çaba gösterdiği anlatıldı. Onu unutmamamız gerekiyor. Dünyada iyi şeyler oluyorsa, iyi insanlardan dolayı oluyor. Çalışkan ama en önemlisi iyi insanlardan dolayı güzel şeyler oluyor. Sahip olduğu aklı, beceriyi, iyilik için, öğrenmek için ama en önemlisi de öğretmek için harcamış olan herkes çok büyük saygıyı hak ediyor. Gazanfer Hoca'mız, böyle değerli hocalarımızdan biri olduğu için onu unutmayacağız. Bize bıraktığı mirası doğru şekilde taşımak için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

"Ardında bıraktıkları ile daima yaşayacak"

DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç ise "Bu veda, sadece bir akademisyeni değil, aynı zamanda bir halk sağlığı savunucusu, sönmeyen bir ışığı uğurlamak için yapılıyor. Halk sağlığına ömrünü adayan, yönetici kimliği ile iz bırakan, sağlık sistemi üzerine yaptığı önerilerle modeller oluşturan, geliştirdiği bilimsel sağlık politikaları ile toplumun geleceğine yön veren değerli bir hocamıza veda ediyoruz. Onun ardında bıraktığı iz, yaşamın bizzat kendisine dokunan ve toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlayan vizyonun izidir. Onun yokluğunu derinden hissediyoruz. Ama ardında bıraktıkları ile daima yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Hocamız için söylenecek çok şey var"

Çok değerli bir bilim insanına veda etmek için toplandıklarını anımsatan DEÜ Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt ise şöyle konuştu:

"Gazanfer hocamız bütün zamanını halkının sağlık sorunlarına çözüm arayarak geçirdi. Sayısız öğrencinin, bilim insanının yetişmesine katkı sağladı. Çok zengin kişilik özelliklerine sahipti. Ne mutlu ki bana kendisinin öğrencisi oldum. Bilim, sanat ve kültür insanı olmasının yanı sıra idari hizmetlerde de görev aldı. Hocamız için söylenecek çok şey var. Kendisini sevgi ve özlemle anıyorum."

"Emekleri konuşmalarla ifade edilemeyecek kadar fazla"

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak da fakülte ve camia için çok üzücü bir gün olduğuna değindi. Bayrak, "Ben aynı zamanda onun öğrencilerinden biri olarak bu konuşmayı yapıyorum. Anlatılacak çok şey var. Ama her zaman ölçülü duruşu, halk sağlığına olan inancı bizlere rehber oldu. Onun öğrencileri olarak yalnızca mesleki bilgi değil, hekimliği, topluma karşı sorumluluk duygusunu da ondan öğrendik. Onun yetiştirdiği birçok hekim bugün ülkenin dört bir yanında sağlık hizmeti veriyor. Emekleri, katkıları konuşmalarla ifade edilemeyecek kadar fazla" dedi.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar da Gazanfer Aksakoğlu'nun belli bir duruşu ve tarzı olduğunu belirterek, "Çok sosyal bir yapısı vardı. Hem öğretim üyeleri hem de öğrencilerle güzel ilişkileri oldu. Dürüstlüğü ve ilkeli duruşuyla bize birçok miras bıraktı. Biz onun mirasına sahip çıkacağız. Ona layık hekimleri mesleğe kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da Gazanfer Aksakoğlu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.