İzmir'de Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluşma - Son Dakika
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İzmir'de Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluşma

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anneler Günü dolayısıyla İzmir’deki şehit anneleri, şehit ve gazi eşleri ile buluştu.   Tugay, ''Bu millet sizin için çok şey yapmak zorunda. Madem sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, babalarınızı bu yolda bu vatana verdiniz, geride kalan herkesin de size hizmet etmesi boynunun borcudur'' dedi.

10.05.2025 10:53  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'deki şehit anneleri, şehit ve gazi eşleri ile buluştu.   Tugay, "Bu millet sizin için çok şey yapmak zorunda. Madem sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, babalarınızı bu yolda bu vatana verdiniz, geride kalan herkesin de size hizmet etmesi boynunun borcudur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Anneler Günü dolayısıyla önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İzmir'deki şehit anneleri ve eşleri, gazi eşleri ile Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinlikle bir araya gelen Tugay çiftçi, konuklarıyla yakından ilgilendi. Programa İzmir'in Menemen ilçesinde 95 yıl önce (1930) Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Bircan Kubilay ile eşi Kemal Kubilay ve gelini Merve Kubilay, şehit, gazi ve muharip gazi derneklerinin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

"Annelerimize her gün sevgimizi göstermeliyiz"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anneler Günü'nün kutlanılan en özel günlerden biri olduğunu söyledi. Tugay, "Çünkü her bir evlat için anne, yeri doldurulamayacak değerde, çok özel bir insan. Her birimizin annesi çok kıymetli. Bütün toplum olarak annelerimize duyduğumuz sevgiyi dile getirmeyi, anneler günü dolaysıyla bir fırsat biliyoruz. Annelerimiz; bizleri doğuran, hayata hazırlayan, varlığımızı borçlu olduğumuz insanlar. Annelerimize bir gün yetmez. Her gün onlara sevgimizi göstermeliyiz. Onlarla olabildiğince hayatı paylaşmamız lazım" dedi.

"Sizi yalnız bırakmayacağız"

Konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Bugün pek çok anne için Anneler Günü özel ama biliyoruz ki vatan kahramanlarımızın değerli anneleri için çok başka bir anlam taşıyor. Sizi yalnız bırakmayacağız. Acınızı dindirmenin mümkün olmadığını biliyorum ama o acıyı paylaşmak adına sizlere biraz da olsa bu hayatı çekilebilir hale getirmek adına bizden istediğiniz her şeyi yapmaya hazırım. Bu vatanın ve milletin her bir evladı sizin için çok şey yapmak zorunda. En başta bu ülkeye ve değerlerine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek. Madem sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, babalarınızı bu yolda bu vatana verdiniz, sizlere ve sizin gibi insanlara hizmet etmek geride kalan herkesin boynunun borcudur."

"Her biriniz benim annemsiniz"

Her bir annenin ellerinden öptüğünü de dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Her biriniz benim annemsiniz. Sizin evlatlarınız, bizim çocuklarımız… Hayat böyle. İyi günü var kötü günü var. Elimizde olamayan acılara bazen maruz kalıyoruz. Böyle zamanlarda bizler bir millet olmayı, bir aileyi olmayı başarabildiğimiz sürece, herhangi bir zamanda birinizin başına gelebilecek acıyı hep birlikte göğüsleyebilme şansımız olur. Kaybettiğiniz bütün o güzel insanların ruhları şad olsun. Anneler gününüz kutlu olsun, sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ile tüm şehit anneleri adına şehit Annesi Gülperi Çiçek, Tugay'a çiçek verdi. Günün anısına katılımcılara çiçek de dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluşma - Son Dakika

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