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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Soyer, yaptığı açıklamada, 'Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin! Başımız sağ olsun' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'den şehit askerler için başsağlığı mesajı
13.01.2024 - 00:23,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin! Başımız sağ olsun" mesajını yayınladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Soyer, X hesabından yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin.! Başımız sağ olsun"

Kaynak: ANKA
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