İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa ve Bergama'da 6 yeni içme suyu kuyusu açıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa ve Bergama'da 6 yeni içme suyu kuyusu açıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında su ihtiyacının arttığı Aliağa ve Bergama ilçelerinde 6 yeni içme suyu sondaj kuyusu açacak. Aliağa'da 2, Bergama'da ise 4 kuyu projeleştirildi.

04.05.2024 12:18  Güncelleme: 12:32
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarıyla birlikte su ihtiyacında artış yaşanan ilçelerden Aliağa ve Bergama'da, 6 yeni içme suyu sondaj kuyusu açıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artması beklenen su ihtiyacının karşılanması için çevre ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Aliağa Güzelhisar Mahallesi'nde iki; Bergama Zeytindağ, Süleymanlı, Eğrigöl ve Sarıcaoğlu mahallelerinde birer kuyu olmak üzere, altı içme suyu sondaj kuyusu projelendirildi.

İZSU ekipleri, projenin Aliağa ayağını tamamladı. İlçeye bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde açılan iki içme suyu kuyusuyla beraber, ilçeye aktif hizmet veren sondaj kuyusu sayısı 13 oldu.

Bergama'daki Zeytindağ, Süleymanlı, Eğrigöl ve Sarıcaoğlu mahallelerinde projelendirilen imalatların ise yakın zamanda başlaması planlanıyor. 7 milyon lira bedelle hayata geçecek içme suyu yatırımıyla birlikte Aliağa ve Bergama'da yaşayan vatandaşların sorunsuz bir yaz sezonu yaşaması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa ve Bergama\'da 6 yeni içme suyu kuyusu açıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa ve Bergama'da 6 yeni içme suyu kuyusu açıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa ve Bergama'da 6 yeni içme suyu kuyusu açıyor - Son Dakika
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