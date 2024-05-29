İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da kavşak düzenlemesi yapıyor

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(İZMİR) - Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Metro İstasyonu'nun da bulunduğu alanda yer alan Ata Caddesi Kavşağı'nı düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak için Balçova'ya nefes aldıracak Ata Caddesi Kavşağı'nı düzenliyor. Bu düzenleme ile mevcutta Narlıdere yönüne doğru tek yön olarak işleyen çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın İdil Sokak ile Ata Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünde trafik akışı çift yön olacak. Böylelikle Ata Caddesi'ne girişler rahatlayacak ve Mithatpaşa Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu da azalacak.

Mithatpaşa Caddesi ile Ata Caddesi kesişiminde yer alan kavşak düzenlemesi ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şube Müdürü Nihat Kurtar, şunları söyledi:

"Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak"

"Balçova Metro İstasyonu'nun açılmasıyla birlikte bu bölgede oluşan araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenleme çalışmalarına başladık. Aynı zamanda bu bölgede Mithatpaşa Caddesi'ne alternatif bir güzergah yaratıyoruz. Alışveriş merkezlerinin arkasında yer alan çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı çift yön haline getireceğiz. Burası daha önce Narlıdere yönüne doğru tek yöndü. Bu düzenlemeyi yaptığımızda Narlıdere yönünden gelen sürücüler Mithatpaşa Caddesi yoğun olduğunda bu yolu kullanarak Ata Caddesi Kavşağı'na ve buradan da istedikleri yöne gidebilecekler. Bu kavşak düzenleme projesi özellikle Ata Caddesi yönünde gidecek araçlar için ciddi bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Ayrıca Balçova Metro İstasyonu'nda içinde yapımı tamamlanan 2 katlı yer altı otoparkı ve istasyonun üzerinde yer alan açık otoparka rahatlıkla ulaşılabilecek."

Çalışmaları bir ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kurtar, Fen İşleri ekiplerinin bordür döşeme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü, İZSU, Gediz A.Ş. ve Telekom'un altyapı ile ilgili düzenlemeler yaptığını bildirdi.