İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da kavşak düzenlemesi yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da kavşak düzenlemesi yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da bulunan Ata Caddesi Kavşağı'nı düzenleyerek şehir içi ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor. Düzenleme ile trafik akışı çift yönlü olacak ve Ata Caddesi'ne girişler rahatlayacak.

29.05.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Metro İstasyonu'nun da bulunduğu alanda yer alan Ata Caddesi Kavşağı'nı düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak için Balçova'ya nefes aldıracak Ata Caddesi Kavşağı'nı düzenliyor. Bu düzenleme ile mevcutta Narlıdere yönüne doğru tek yön olarak işleyen çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın İdil Sokak ile Ata Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünde trafik akışı çift yön olacak. Böylelikle Ata Caddesi'ne girişler rahatlayacak ve Mithatpaşa Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu da azalacak.

Mithatpaşa Caddesi ile Ata Caddesi kesişiminde yer alan kavşak düzenlemesi ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şube Müdürü Nihat Kurtar, şunları söyledi:

"Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak"

"Balçova Metro İstasyonu'nun açılmasıyla birlikte bu bölgede oluşan araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenleme çalışmalarına başladık. Aynı zamanda bu bölgede Mithatpaşa Caddesi'ne alternatif bir güzergah yaratıyoruz. Alışveriş merkezlerinin arkasında yer alan çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı çift yön haline getireceğiz. Burası daha önce Narlıdere yönüne doğru tek yöndü. Bu düzenlemeyi yaptığımızda Narlıdere yönünden gelen sürücüler Mithatpaşa Caddesi yoğun olduğunda bu yolu kullanarak Ata Caddesi Kavşağı'na ve buradan da istedikleri yöne gidebilecekler. Bu kavşak düzenleme projesi özellikle Ata Caddesi yönünde gidecek araçlar için ciddi bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Ayrıca Balçova Metro İstasyonu'nda içinde yapımı tamamlanan 2 katlı yer altı otoparkı ve istasyonun üzerinde yer alan açık otoparka rahatlıkla ulaşılabilecek."

Çalışmaları bir ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kurtar, Fen İşleri ekiplerinin bordür döşeme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü, İZSU, Gediz A.Ş. ve Telekom'un altyapı ile ilgili düzenlemeler yaptığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova, trafik, İzmir, Ulaşım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da kavşak düzenlemesi yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:05 Deniz Akkaya “Yine olan bana oldu“ deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı Deniz Akkaya "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da kavşak düzenlemesi yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement