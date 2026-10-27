İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'da 5 dönümlük alanda ağaçlandırmada sona yaklaştı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'da 5 dönümlük alanda ağaçlandırmada sona yaklaştı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca\'da 5 dönümlük alanda ağaçlandırmada sona yaklaştı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca\'da 5 dönümlük alanda ağaçlandırmada sona yaklaştı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da yaklaşık 5 dönümlük alanda yürüttüğü teraslama ve ağaçlandırma çalışmalarında sona yaklaştı. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalarda 39 çınar, 49 fıstıkçamı, 49 pembe çiçekli akasya, 110 zakkum ve 145 sabin ardıcı dikiliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda erozyon riskini azaltmak ve yeşil dokuyu güçlendirmek için yürüttüğü teraslama ve ağaçlandırma çalışmalarında sona yaklaştı. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında 39 çınar, 49 fıstıkçamı, 49 pembe çiçekli akasya, 110 zakkum ve 145 sabin ardıcı dikiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Buca Adatepe Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda yürütülen toprak muhafaza ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla erozyon riskinin azaltılması, su tasarrufuna katkı sağlanması ve kalıcı bir bitki örtüsü oluşturulması hedefleniyor.

EĞİMLİ ARAZİDE TERASLAMA

Çalışmalar kapsamında öncelikle sahanın eğimi ölçülerek erozyon riskini azaltmak ve suyun toprakta tutulmasına katkı sağlamak amacıyla cansız çit destekli teraslar oluşturuldu. Makineli toprak işleme ve teraslama uygulamalarının yanı sıra eğimin yüksek olduğu bölümlerde ağaç dikimine uygun seyir terasları hazırlandı.

FARKLI TÜRLERLE YEŞİL DOKU GÜÇLENİYOR

Arazi hazırlığının ardından yol kenarlarına 39 çınar, alanın iç kesimlerine ise 49 fıstıkçamı ve 49 pembe çiçekli akasya dikiliyor. Bitkisel dokuyu zenginleştirmek amacıyla 110 zakkum ve 145 sabin ardıcı da alana kazandırılıyor.

Dikilen bitkilerin gelişimini desteklemek için sulama çanakları açılıyor. Kök güçlendirici takviyelerle birlikte ilk can suları veriliyor. Ağaçların rüzgar ve diğer dış etkenlerden zarar görmesini önlemek amacıyla hereklerle sabitlenmesi de sağlanıyor.

Çalışmaların bir hafta içinde tamamen tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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