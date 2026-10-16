İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de 16 kilometrelik turizm yolunda sona yaklaştı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de 16 kilometrelik turizm yolunda sona yaklaştı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili\'de 16 kilometrelik turizm yolunda sona yaklaştı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bergama'da 3 kilometrelik Zeytindağ Yolu tamamlanırken Aliağa'da 2 kilometrelik cadde yenilendi; Dikili'de 16 kilometrelik turizm yolu son aşamaya geldi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bergama'da 3 kilometrelik Zeytindağ Yolu ve Aliağa'da 2 kilometrelik Necmettin Giritlioğlu Caddesi yenilenirken, Dikili'de Çandarlı ile Denizköy arasındaki 16 kilometrelik turizm yolunda çalışmalar son aşamaya geldi. Foça'da da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldan kent merkezine uzanan yol yenileme yatırımlarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Aliağa, Bergama, Dikili ve Foça'da asfalt çalışmalarına hız verdi. İzmir'in turizm ve tarımsal üretim açısından öne çıkan ilçelerinden Bergama'da, üreticilerin kullandığı Zeytindağ Mahallesi yolundaki çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol yenilenerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi sağlandı. Bergama'nın Çobanlar yolunda ise sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

ALİAĞA VE FOÇA'DA YOLLAR YENİLENİYOR

Aliağa'da, Siteler Mahallesi'ndeki konutlara ulaşım sağlayan çevre yolu bağlantılarından Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nin toplam 2 kilometrelik gidiş ve geliş güzergahı yenilendi. Yeni Foça'da ise Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sathi kaplama, Cumhuriyet Caddesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

16 KİLOMETRELİK TURİZM YOLUNDA SONA DOĞRU

Kuzey ilçelerindeki önemli yatırımlardan biri Dikili'de gerçekleştiriliyor. Denizköy ile Çandarlı arasındaki, özellikle yaz aylarında yoğun trafik yaşanan 16 kilometrelik yolda yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ekipler ayrıca Yaylayurt Mahallesi'nde parke taşı döşeme, Çandarlı Mavikent Sitesi'nde ise sathi kaplama çalışması yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, planlamalar doğrultusunda ilçelerin kırsalından merkezine yolların daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalara devam edecek.

Kaynak: ANKA
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