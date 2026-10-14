İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili'de 2 bin 500 kapasiteli hayvan kampüsü kuruyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili'de 2 bin 500 kapasiteli hayvan kampüsü kuruyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili\'de 2 bin 500 kapasiteli hayvan kampüsü kuruyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili'deki Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde idari bina ve ameliyathanelerin yapımına geçildi. 2 bin 500 hayvan kapasiteli tesis, önümüzdeki yılın başında Dikili ve çevre ilçelere hastane standartlarında klinik hizmeti verecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırçay bölgesine hizmet verecek "Dikili Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü"nde çalışmalar devam ediyor. Yıkılan eski barınağın yerinde hayata geçirilecek proje kapsamındaki ameliyathane ve idari binaların yapımına geçildi. Tesis tamamlandığında hastane standartlarında klinik hizmeti verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen "Dikili Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü"nde zemin çalışmalarının ardından kampüsün idari binaları, açık alan düzenlemeleri, klinikleri ve ameliyathanelerinin yapımına geçildi. Önümüzdeki yılın  başında hizmete açılması planlanan "tam teşekküllü kampüs", sadece Dikili'ye değil çevre ilçelere de hastane standartlarında klinik hizmeti verecek.

BAKIM VE BEKLEME ALANLARI OLUŞTURULDU

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Dikili Belediyesi tarafından meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen mevcut barınak alanındaki eski yapının yıkımını gerçekleştirdi. Alanın temizlenmesinin ardından teraslama ve zemin düzeltme çalışmaları tamamlandı. Alanda 52 hayvan bekleme bölümü ile ameliyat sonrası bakım ve bekleme alanları oluşturuldu. Ayrıca beton zeminler, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlandı.

2 BİN 500 HAYVAN KAPASİTELİ

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iç sağlık donanımı sağlanarak hizmete açılacak "kampüs", 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olacak. Tesis içerisinde ana bina, eğitim ve toplantı salonu, veteriner hekim odaları, 3 muayenehane, 2 ameliyathane, aşı müdahale odası, uyanma ve ameliyata hazırlık odaları, sterilizasyon odası, idari ofisler ve sosyal alanlar yer alacak. "Kampüsün" açık alanında ise hayvanların doğal ekosistem içinde serbestçe dolaşabilecekleri yaşam alanları oluşturulacak.

Kaynak: ANKA
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