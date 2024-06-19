İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Karaca Sevgiyle Büyütülüyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Karaca Sevgiyle Büyütülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı çalışanları, Manisa'da bulunan ve Türkiye'deki 3 farklı geyik türünden biri olan yavru karacaya şefkatle bakıyor. Seval ismini verdikleri 45 günlük minik yavru görevliler tarafından biberonla besleniyor.

19.06.2024 10:45
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı çalışanları, Manisa'da bulunan ve Türkiye'deki 3 farklı geyik türünden biri olan yavru karacaya şefkatle bakıyor. Seval ismini verdikleri 45 günlük minik yavru görevliler tarafından biberonla besleniyor.

Manisa'da bir çiftçi tarafından ormanda bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Henüz 45 günlük olan dişi karaca, veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Sağlık durumu kontrol edilen minik yavru, park görevlilerince korumaya alındı.

Doğal Yaşam Parkı'nda bulunmayan bir tür olan karaca, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Görevliler Hüseyin Dündar ile Emin Onbaşı hem gündüz hem de gece 4 saat aralıkla beslenmesi gereken karacayı hiç yalnız bırakmıyor. Minik yavruyu belirlenen saatlerde biberonla besliyor.

"Bir bebeği büyütmek gibi"

Veteriner Sağlık Teknikeri Hüseyin Dündar, annesinden ayrı kalan ve beslenemeyen karacanın geldiğinde bitkin bir halde olduğunu söyledi. Düzenli bir şekilde besledikleri karacanın kendilerine alıştığını ifade eden Dündar, "Burada veteriner hekimlerimiz ön kontrollerini yaptı. Gerekli tedaviler uygulandı. Biz de bir aydır biberonla gece -gündüz besliyoruz. Biz ona süt anneliği yapıyoruz. Bizi gördüğü zaman kokumuza alıştığı için annesi sanıyor. Bu da aramızda özel bir bağ kurulmasını sağladı. Bize, sesimize aşina. Korkmuyor. Onu sevdiğimiz ve beslediğimiz için bize yakınlık gösteriyor. Yaptığımız şey küçük bir bebeği büyütmek gibi. Böyle bir duygu besliyorum. Onun sağlıklı şekilde büyümesine şahit olmak, onun büyüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Adını oğlum koydu"

Veteriner Sağlık Teknikeri Emin Onbaşı da karacının Türkiye'deki 3 farklı geyik türünden biri olduğunu, onu gördüklerinde heyecanlandıklarını belirtti. Geceleri karacayı beslemeye geldiğini vurgulayan Onbaşı, "İlk zamanlar biraz zorlukları oldu ama şimdi birbirimize alıştık. Bu durum bize kendimizi çok özel hissettiriyor. Karacayı beslemek kaç kişiye nasip olur? Severek yapıyorum" dedi. Çocuklarını evde bırakıp minik yavruyu beslemek için parka geldiğini anlatan Onbaşı, "O da bizim bir çocuğumuz gibi. Büyümesi, gelişmesi bize mutluluk veriyor. Gece beslemeye gelirken 9 yaşındaki oğlum Talha nereye gittiğimi sordu. Ben de söyledim. Oğlum da adının Seval olmasını istedi. Geceleri geldiğimde 'Sevalciğim ben geldim' diyorum. O şekilde iletişim kuruyoruz" dedi.

Doğal yaşam alanına bırakılacak

Yavru karaca 4 ay boyunca sütle, daha sonra yonca ve otla beslenecek. Karaca, normal beslenme düzenine geçtiği ve doğaya salınabilecek duruma geldiği veteriner hekimlerce raporlandığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ardından da bulunduğu bölgede yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Karaca Sevgiyle Büyütülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Karaca Sevgiyle Büyütülüyor - Son Dakika
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