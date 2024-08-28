İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Yurttaşlara Deniz Keyfi Yaşatıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Yurttaşlara Deniz Keyfi Yaşatıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü, engelli yurttaşlara denize ulaşım sağlayan araçlarla destek oluyor. Engelli rampası bulunan plajlara giden yurttaşlar, özgürlüğe kulaç atıyor.

28.08.2024 09:56  Güncelleme: 10:22
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü, denize gitmek isteyen engelli yurttaşlara engelsiz ulaşım araçları ile destek oluyor. Büyükşehir'in engellilerin erişimine uygun araçlarıyla engelli rampası bulunan plajlara giden yurttaşlar, özgürlüğe kulaç atıyor.

Eşit ve erişilebilir bir yaşam için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü, engelsiz araçlarla engelli yurttaşlara konforlu bir ulaşım sağlıyor. Çeşitli etkinliklere katılmak isteyen engelli yurttaşlar, engelsiz araçlar aracılığıyla gitmek istedikleri etkinlik alanlarına ulaştırılıyor. Engellilerin kendilerini en özgür hissettiği yerlerden biri olan denizler de Büyükşehir'in desteği ile engelsiz kulaçların atıldığı alanlara dönüşüyor. Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği'nin (SEKADER) engelli erişimine uygun tesisinde etkinlik düzenleyen İzmirli engelli yurttaşlar, Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'nün engelsiz araçlarıyla Seferihisar'a ulaştırıldı. Engelli rampasını kullanarak denize giren engelli bireyler, denizle buluşmalarına destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Denizle buluştuk"

Deniz etkinliğine katılan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar, "Planladığımız bir etkinliğin öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'ne yazı yazıyoruz. Onlar da engelli erişimine uygun araçlarını görevlendirip bizi etkinlik yerine ulaştırıyor. Bugün Seferihisar'da piknik yapıp denize girdik. Denize girmek, engelli durumumuzu sıfıra indiriyor. Burada kamp yapıyoruz. Tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlar, burada bağımsız oluyor. Yemeklerini yapıyor, mehtapta şarkılarını söylüyor. Çok keyifli bir yaz dönemi geçiriliyor. Engellileri denizle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ulaşım araçları çok konforlu"

Engelli rampasını kullanarak denize giren Muhammed Semih Eliaçık, "Bugün çok mutluyum. SEKADER'in engellilerin erişimine uygun bir tesisi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'nün engelsiz ulaşım araçlarıyla buraya geldik. Ulaşım araçları çok konforlu. Her zaman ulaşabiliyoruz ve onlar sayesinde güzel bir gün geçiriyoruz. Bedensel engelliler için engelli rampası bulunan plajların olması çok önemli. Bu plajların artırılmasını isterim. Burada çok güzel bir gün geçiriyorum. Su çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve derneğimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özgürlüğü tadıyoruz"

Denizin tadını çıkaran engelli yurttaş Kamuran Parıltı, "Belediyemizin araçlarıyla bu gibi etkinliklere gidip geliyoruz. Büyükşehir'den araç desteği istiyoruz. Gelip bizi götürüyorlar. Bazen kalabalık olunca iki araç geliyor. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar, yolculuk sırasında kumanya veriyorlar. Bugün geldiğimiz tesiste çadır kurduk ve ücretsiz kalıyoruz. Denizde özgürlüğü tadıyoruz. Deniz, olmazsa olmazımız. Çünkü denizin içindeyken dışarıda yapamadığımız her hareketimizi yapabiliyoruz. Burası bizim için bir cennet. Denizin içine kadar rampa olduğu için denize rahat girebiliyoruz. Tüm engelli plajlarının bu şekilde olmasını isteriz. Günümüz harika geçiyor" sözlerine yer verdi.

Talep oluşturularak randevu alınıyor

Engelsiz araç hizmetini anlatan Engelsiz İzmir Şube Müdürü Emine Koç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü olarak engelli yurttaşların çeşitli etkinliklere ulaşımını sağlıyoruz. İzmir bir kıyı kenti ve erişilebilir kıyı çalışmalarını önemsiyoruz. İzmir'de engellilerin erişimine uygun plajlar mevcut. Engelsiz ulaşım araçlarımızla onları güvenli bir şekilde bu plajlara götürmenin yanı sıra yine bize ait olan tekerlekli aparatlarımızla onların denize rahat bir şekilde girmelerini sağlıyoruz. Bu tür etkinliklere engelsiz araçlarımızla ulaşmak isteyen engelli yurttaşlar, bağlı oldukları dernek üzerinden ya da 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden bize ulaşabilir. Bireysel ya da grup olarak talep oluşturan engelli bireyler, randevu alarak engelsiz araçlarla etkinliklere ulaşabiliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'nün engelsiz araçları, çeşitli etkinliklerin yanı sıra engelli yurttaşları evlerinden alarak kamu kurumlarına, hastanelere ve sınavlara da ulaştırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Yurttaşlara Deniz Keyfi Yaşatıyor - Son Dakika

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