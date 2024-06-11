İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenliyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 12 Haziran'da Gündoğdu Meydanı'nda Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte babalar ve çocukları eğlenceli vakit geçirecek.

11.06.2024 11:16  Güncelleme: 12:39
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, "Eşitlik evde başlar" diyerek 12 Haziran Çarşamba günü Gündoğdu Meydanı'nda Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenleyecek. "İlgisi eşit, sevgisi büyük" sloganıyla hayata geçirilecek etkinlikte, babalar ve çocukları doyasıya eğlenecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda erkeklere yönelik farkındalık çalışmaları yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 16 Haziran Babalar Günü nedeniyle Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenliyor. 12 Haziran Çarşamba günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak etkinlikte, 18.00-20.00 saatleri arasında geleneksel çocuk oyunları, spor faaliyetleri ve atölyeler gerçekleştirilecek. 19.30'da DJ performansı ve 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Orkestrası sahne alacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Hocalar Band Babalar Günü Özel Konseri, coşkuyu doruğa çıkaracak. Babalar ve çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşatacak olan Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği, eşit yaşam ve adil iş bölümü mesajı da verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenliyor - Son Dakika

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