İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Açıkhava Film Günleri Başlıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Açıkhava Film Günleri Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gezici Açıkhava Film Günleri, 1 Ağustos'ta başlıyor. Kentin farklı noktalarında 8 gün boyunca ücretsiz olarak Mucize Aynalar filmi gösterilecek.

30.07.2024 10:09
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Açıkhava Film Günleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Kentin farklı noktalarında 8 gün boyunca ücretsiz olarak Mucize Aynalar filmi gösterilecek.

İzmir'de açık havada sinema günleri başlıyor. Tolga Örnek'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum ve Eren Demirbaş'ın rol aldığı Mucize Aynalar filmi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gezici Açıkhava Film Günleri kapsamında gösterilecek. Mucize Aynalar, 1 Ağustos'ta Bornova Büyük Park'ta, 2 Ağustos'ta Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde, 6 Ağustos'ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı'nda, 8 Ağustos'ta Tire Büyükkale Köyü Meydanı'nda, 13 Ağustos'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 15 Ağustos'ta Buca Hasanağa Bahçesi'nde, 17 Ağustos'ta Foça Beşkapılar Amfi Tiyatro'da ve 20 Ağustos'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Tüm gösterimler ücretsiz ve saat 21.00'de yapılacak.

Aziz Nesin hikayelerinden uyarlandı

Komedi-dram türündeki Mucize Aynalar, altı farklı Aziz Nesin hikayesinden uyarlandı. Mucize Aynalar, hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktan hayatlarındaki güzelliklerin farkına varamayan Şahap-Emel çiftiyle cenaze taşıma aracı şoförü ve yazar Kerim'in hikayesini anlatıyor. Amatör bir bilim insanı olan Şahap Cenabettin, kendi başına icat ettiği mucizevi ayna sayesinde insanların hayallerinin gerçeğe dönüşebildiğini keşfediyor. Görselliğiyle ön plana çıkan filmde seyirci hem gerçekçi hem de gerçeküstü unsurlardan oluşan bir maceraya çıkarılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Açıkhava Film Günleri Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Açıkhava Film Günleri Başlıyor - Son Dakika
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