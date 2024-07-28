İzmir Büyükşehir Belediyesi, hasta deniz kaplumbağasını kurtardı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez temizliği sırasında Pasaport İskelesi yakınlarında kıyıya vuran Caretta caretta cinsi hasta bir deniz kaplumbağasını kurtardı. Bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez temizliği sırasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaralı Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. Konak Pasaport İskelesi yakınlarında hasta ve halsiz bir şekilde bulunan deniz kaplumbağası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirildi. 30 kilogram ağırlında yetişkin dişi deniz kaplumbağası veteriner hekimler gözetiminde tedaviye alındı.

"Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Hayvan Polikliniği'nde görevli Veteriner Hekim Burak Şen, "Çok bitkin bir şekilde bulduğumuz deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettik. İlk tedavisini yaptık. Serum uyguladık. Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz" dedi. Deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar İzmir İl Müdürlüğü tarafından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) nakledilecek.