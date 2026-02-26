İzmir'in 2030 Hedefleri İçin Ortak Çözüm Platformu: M-Lab - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in 2030 Hedefleri İçin Ortak Çözüm Platformu: M-Lab

26.02.2026 10:51  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2030 iklim nötr şehir hedefleri doğrultusunda İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı'nı hayata geçirerek kentsel sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. M-LAB, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında iş birliği sağlayarak inovatif yaklaşımını sürdürüyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim nötr şehir hedefiyle oluşturulan 2030 Kent Taahhüdü amaçları doğrultusunda İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı'nı (M-LAB) hayata geçirdi. M-LAB bünyesinde geliştirilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı da erişime açıldı. Akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan M-LAB, kentsel sorunlara uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet üreten İzmir Planlama Ajansı (İZPA) öncülüğünde oluşturulan M-LAB (İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı), kentin dönüşüm sürecine yön verecek çok paydaşlı bir iş birliği modeli olarak tasarlandı. Platform, 2030 yılına kadar iklim nötr şehir hedefiyle oluşturulan İzmir'in 2030 Kent Taahhüdü kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmasını destekleyecek stratejik bir koordinasyon ve inovasyon merkezi işlevi görüyor.

İzmir 2030 Kent Taahhüdü, kentin tüm kurumlarını kapsayıcı ve eylem odaklı bir yaklaşımla bir araya getirirken, taahhüt metni; iklim nötrlüğü, enerji ve gıda güvenliği, doğa temelli çözümler, sosyal adalet, yaratıcı ekonomi ve kapsayıcı yönetişim gibi alanlarda kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu metinle birlikte ilgili kurumlar, M-LAB çatısı altında ortak dönüşüme katkı sunmayı taahhüt ediyor.

Kent aktörleri arasında köprü

M-LAB, kentteki ihtiyaç, bilgi ve çözüm kapasitesini bir araya getirerek kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuyor. Platform ile yalnızca çözüm geliştirilmesi değil, karar alma süreçlerini besleyen, deneyim paylaşımını ve veri temelli yönetimi güçlendiren kalıcı bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı erişime açıldı

M-LAB bünyesinde geliştirilen ve mlab.izq.com.tr adresinden erişilebilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı, paydaşların uzmanlık alanlarını ve çözüm önerilerini buluşturan dijital bir eşleştirme alanı olarak hizmet veriyor. Portal sayesinde akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları kentin öncelikli alanlarında daha etkin rol alabilecek, ortak proje geliştirme süreçleri hız kazanacak.

Platform kapsamında oluşturulan İzmir Mentör Ağı ile belediyenin teknik ve stratejik karar süreçlerine bağımsız uzman görüşleri dahil ediliyor. Hazırlanan politika notları ve sahadan elde edilen veriler sistematik hale getirilerek yapısal sorunlara yönelik kalıcı müdahale önerileri geliştiriliyor. Bu modelle şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası kaynaklara erişim kolaylaşıyor

M-LAB'ın sunduğu araçlardan biri olan Ufuk Avrupa Hibe Takip Programı ile uluslararası fon çağrıları haftalık olarak izlenerek ilgili paydaşlarla paylaşılıyor. İzmir'in "Misyon Şehri" statüsüne özel çağrıların da duyurulduğu sistem, proje ekiplerinin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor.

Çalışmalar 10 başlıkta yürütülüyor

M-LAB çalışmaları; uygun fiyatlı ve yeterli barınma, sürdürülebilir hareketlilik, afetlere dirençlilik, sağlıklı gıda ve tarım, sağlık ve esenlik, eğitimli nesiller, insana yakışır gelir ve çalışma, yenilik ve teknoloji üretimi, kültür, bağlantılılık ve kapsayıcılık ile döngüsel kentsel metabolizma olmak üzere kent için tanımlanan 10 büyük zorluk başlığı etrafında şekilleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle 2030 hedeflerine ilerlemeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Enerji, Güncel, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in 2030 Hedefleri İçin Ortak Çözüm Platformu: M-Lab - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:13:02. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'in 2030 Hedefleri İçin Ortak Çözüm Platformu: M-Lab - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.