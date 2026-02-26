İzmir'in 2030 Hedefleri İçin Ortak Çözüm Platformu: M-Lab

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim nötr şehir hedefiyle oluşturulan 2030 Kent Taahhüdü amaçları doğrultusunda İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı'nı (M-LAB) hayata geçirdi. M-LAB bünyesinde geliştirilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı da erişime açıldı. Akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan M-LAB, kentsel sorunlara uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet üreten İzmir Planlama Ajansı (İZPA) öncülüğünde oluşturulan M-LAB (İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı), kentin dönüşüm sürecine yön verecek çok paydaşlı bir iş birliği modeli olarak tasarlandı. Platform, 2030 yılına kadar iklim nötr şehir hedefiyle oluşturulan İzmir'in 2030 Kent Taahhüdü kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmasını destekleyecek stratejik bir koordinasyon ve inovasyon merkezi işlevi görüyor.

İzmir 2030 Kent Taahhüdü, kentin tüm kurumlarını kapsayıcı ve eylem odaklı bir yaklaşımla bir araya getirirken, taahhüt metni; iklim nötrlüğü, enerji ve gıda güvenliği, doğa temelli çözümler, sosyal adalet, yaratıcı ekonomi ve kapsayıcı yönetişim gibi alanlarda kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu metinle birlikte ilgili kurumlar, M-LAB çatısı altında ortak dönüşüme katkı sunmayı taahhüt ediyor.

Kent aktörleri arasında köprü

M-LAB, kentteki ihtiyaç, bilgi ve çözüm kapasitesini bir araya getirerek kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuyor. Platform ile yalnızca çözüm geliştirilmesi değil, karar alma süreçlerini besleyen, deneyim paylaşımını ve veri temelli yönetimi güçlendiren kalıcı bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı erişime açıldı

M-LAB bünyesinde geliştirilen ve mlab.izq.com.tr adresinden erişilebilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı, paydaşların uzmanlık alanlarını ve çözüm önerilerini buluşturan dijital bir eşleştirme alanı olarak hizmet veriyor. Portal sayesinde akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları kentin öncelikli alanlarında daha etkin rol alabilecek, ortak proje geliştirme süreçleri hız kazanacak.

Platform kapsamında oluşturulan İzmir Mentör Ağı ile belediyenin teknik ve stratejik karar süreçlerine bağımsız uzman görüşleri dahil ediliyor. Hazırlanan politika notları ve sahadan elde edilen veriler sistematik hale getirilerek yapısal sorunlara yönelik kalıcı müdahale önerileri geliştiriliyor. Bu modelle şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası kaynaklara erişim kolaylaşıyor

M-LAB'ın sunduğu araçlardan biri olan Ufuk Avrupa Hibe Takip Programı ile uluslararası fon çağrıları haftalık olarak izlenerek ilgili paydaşlarla paylaşılıyor. İzmir'in "Misyon Şehri" statüsüne özel çağrıların da duyurulduğu sistem, proje ekiplerinin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor.

Çalışmalar 10 başlıkta yürütülüyor

M-LAB çalışmaları; uygun fiyatlı ve yeterli barınma, sürdürülebilir hareketlilik, afetlere dirençlilik, sağlıklı gıda ve tarım, sağlık ve esenlik, eğitimli nesiller, insana yakışır gelir ve çalışma, yenilik ve teknoloji üretimi, kültür, bağlantılılık ve kapsayıcılık ile döngüsel kentsel metabolizma olmak üzere kent için tanımlanan 10 büyük zorluk başlığı etrafında şekilleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle 2030 hedeflerine ilerlemeyi sürdürüyor.