İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Gerginlikli Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Gerginlikli Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurlar iş bıraktı ve eylem sırasında gerginlik yaşandı. Sendika temsilcileri ve memurlar, belediye meclisi toplantısı öncesi Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde toplandı. Memurların salona girmek istemesiyle çıkan gerginlikte çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

12.06.2024 18:39
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine memurlar iş bıraktı, eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesi toplandı.

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Sendika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Gerginlikli Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Gerginlikli Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri - Son Dakika
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