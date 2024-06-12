İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Gerginlik

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı.

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı.

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Meclis üyelerine tepki

Eylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi.

Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti.

Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi.

-"Yarın tam gün iş bırakacağız"

Eylem sonrasında açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, dialogdan yana olduklarını belirterek, "Elinizi ekmeğimizden çekin. Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Bugün demokratik tepkimizi gösterdik. Eylemimiz burada bitmedi. Burada örgütlü olan tüm sendikalar yarın tam gün iş bırakıyoruz. Eğer sağır kulaklar bizi duymazsa duyuracak eylemleri biliyoruz, bunları tek tek yapacağız." diye konuştu.