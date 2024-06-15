İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları'ndan Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları'ndan Mezuniyet Töreni

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları'nda eğitim gören minikler, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen mezuniyet töreniyle ilk mezuniyet heyecanlarını yaşadı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler büyük alkış aldı.

15.06.2024 10:33
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi'nde eğitim gören minikler, ilk mezuniyet heyecanlarını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle yaşadı. Törende kep giyen öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi'nde eğitim gören minikler, ilk mezuniyet heyecanını yaşadı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem İzmir Milletvekili Kani Beko, İZELMAN A.Ş Genel Müdürü Erdem Sevinç, İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcıları Merve Doğan ve Veysi Duruş, İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz ve öğrenci velileri katıldı. Öğrencilerin sunduğu yöresel halk oyunları, modern dans, jimnastik ve bale gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Öznur Tugay, sahneye çıkarak miniklerin sevincine ortak oldu ve mezuniyet belgelerini verdi. Çocuklar da Öznur Tugay'a çiçek takdim etti.

"Çok duygulandık"

Öğrencilerin yanı sıra onlarla dört yıl boyunca yan yana olan öğretmenleri de bir o kadar heyecanlıydı. Anaokulu öğretmenlerinden Handan Özdemir, "Gösteriye çok uzun süre çalıştık. Provalarda heyecanlıydılar, bugün o kadar güzel bir performans sergilediler ki hepimiz çok duygulandık. Ben onlarla gurur duyuyorum" dedi.

"Gönül bağı olarak bağlıyız onlara"

Anaokulu öğretmenlerinden Zeynep Alak ise öğrencilerin mezun olduktan sonra da kendisini görmeye gelmek istediklerini belirterek "Çok yoğun duygular içerisindeyiz, çünkü onlar bizim çocuklarımız gibi oluyor. Bütün arkadaşlarımız, şefimiz, çalışma arkadaşlarımız aynı şekilde çok duygusal anlar yaşadık. Küçük Prens kitabında tilkinin söylediği gibi gönül bağı olarak bağlıyız onlara" şeklinde konuştu.

"Ektiğimiz tohumlar yeşerecek"

İZELMAN Anaokulları bünyesinde olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten öğretmen Sinem Yılmaz ise "4 yıl çok uzun bir süre, onlarla çok güzel bir bağ kurduk. Bizim için de çok duygusal ama aynı zamanda gurur verici bir durum bu. O yüzden çok mutluyuz. İleride umarım bu ektiğimiz tohumlar yeşerecek, çok güzel yerlere gelecek ve yeni tohumlarla biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları'ndan Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Kreş ve Anaokulları'ndan Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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