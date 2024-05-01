İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Müdahale Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Müdahale Ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen Tiny House'ları ve imara aykırı yapıları yıkarak bölgedeki kaçak yapılaşmayı engelledi.

01.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:21
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kaçak yapılaşmaya izin vermiyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi'nde ilçe belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu tespit edilen Tiny House türü yapıların kaldırılması için harekete geçti. Büyükşehir ekipleri, bölgede bulunan imara aykırı yapıların da yıkımını yaparak molozları temizledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele veriyor. Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi Altınkum Pırlanta Sitesi yanında bir arazide Tiny House olarak adlandırılan ruhsatsız evlerin kaldırılmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, alandaki imara aykırı yapıları da yıktı.

Yurttaşların şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir kişinin kendi arazisi üzerinde kurduğu ve Çeşme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce ruhsatsız olduğu tespit edilen ve mühürlenen Tiny House'ların kaldırılması için sahiplerine tebligat yaparak süre verdi. Ayrıca bazı Tiny House'lar arasında betonarme bir yapı oluşturulduğu ve bu yapı üzerine su deposu ile çanak anten konulduğu belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce verilen sürenin sonunda Çiftlik Mahallesi'ndeki arazide yer alan Tiny House'lar sahiplerince kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yıkım kararı alınan yapıların yanı sıra ahşap teras, müştemilat, sundurma ve betonarme su deposunu yıktı. Alandaki molozlar da ekipler tarafından temizlendi. Bölgede kaçak yapılaşmanın tekrarlanmaması için de ilçe belediyesinin gerekli kontrolleri yapması istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Müdahale Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Müdahale Ediyor - Son Dakika

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