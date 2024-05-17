İzmir Büyükşehir Belediyesi Kenti Çiçeklerle Süslüyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin caddelerini ve meydanlarını, birbirinden renkli ve hoş kokulu mevsimlik çiçeklerle donattı.

Kent estetiği için peyzaj çalışmalarına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları öncesi kenti çiçeklerle bezedi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında orta refüjlerde, tretuvarlarda, ana güzergahlarda, kentin giriş ve çıkış noktalarında, kavşak ve meydanlarda çiçeklendirme çalışması yapıldı. Petunya, sunpatiens, begonya, kadife, vapurdumanı gibi yazlık bitkiler, godetya, karanfil, menekşe gibi kışlık mevsimlik çiçek türleri kullanıldı. Mevsimlik çiçeklerin yanı sıra su tasarrufu sağlayan Bodrum papatyası gibi uzun ömürlü yer örtücü, ılgın, zakkum, kuşdili gibi çalı bitkileri, sarılıcı ve soğanlı bitkilere yer verildi.

"KARANLIK VE ÖLÜ NOKTALARI GÜN IŞIĞINA ÇIKARIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanları Bakım Şube Müdürü Ayşe Gevrek Gözsoy, "Kentin egzoz dumanları arasında kalmış, karanlık ve ölü noktaları gün ışığına çıkararak renk kazandırarak ayrı bir estetiğe büründürüyoruz. Renkli ve güzel kokulu çiçeklerimizi kullanarak bitkisel desen çalışmaları ve farklı tasarımlarla alanlarımıza görsellik kazandırıyoruz. Her yıl üretici kooperatiflerinden aldığımız bitkilerimiz, bizlere her daim baharı anımsatarak alanlarımızı süslüyor" diye konuştu.

EKOLOJİK FAYDA VE KAMU YARARI SAĞLAYAN BİTKİLER SEÇİLİYOR

Bitki seçiminde kamu yararının ön planda tutulduğuna dikkat çeken Ayşe Gevrek Gözsoy, "Kentimize yeşil alanlarımızla nasıl ekolojik fayda sağlarız bilincinden hareketle su tüketiminin en aza indirilmesi ve aynı zamanda kamu yararının gözetilmesi için Bodrum papatyası gibi çok yıllık yer örtücü, ılgın, zakkum, kuşdili gibi çalı bitkileri, bunun yanı sıra sarılıcı ve soğanlı bitkiler ile doğal türleri tercih ederek sürdürülebilir alanlar yaratmış ve iklime duyarlı çözümler üretmiş oluyoruz. Bitkilerimiz toprağa tutundukça ve capcanlı renkleri ile açtıklarına tanıklık ettikçe içimizde de çiçekler açıyor" dedi.