İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde görevden uzaklaştırılan memurların iddiası

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda düzenlediği basın toplantısında, görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Görevden uzaklaştırma nedeniyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savunan

Bozat, şöyle konuştu:

"Benim açığa alınmamın tek sebebi taşıdığım 'Sosyal dengesiz CHP' yazılı kağıt. Başka hiçbir şey değildir. Bunu da İzmir'in, tüm Türkiye'nin kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Sayın Cemil Tugay, İzmir kamuoyunu yanıltmakla, yalan haberler yapmakla meşgul. Toplu sözleşme görüşmelerine katılmadan devamlı kaçmakta, yaptıkları işleri de memurların üstüne yıkarak vatandaşı, çalışan işçileri, güvenlik güçlerini eylem yapan memurlarla karşı karşıya getirmekte."

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozat'ın, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı pankartı taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası üyesi memurların, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla 25 Temmuz'da yaptığı gösteri sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına ilişkin inceleme kapsamında bazı memurların görevden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti. Görevden uzaklaştırılan personel sayısının 7 olduğu belirtilmişti.