İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayraklı Sahili'ndeki Balık Ölümleri ve Koku Hakkında Açıklama - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayraklı Sahili'ndeki Balık Ölümleri ve Koku Hakkında Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı sahilindeki balık ölümleri ve koku ile ilgili açıklama yaptı. Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi ve tek hücreli canlıların popülasyonundaki artışın balık ölümlerine neden olduğu belirtildi.

21.08.2024 20:13
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'TEK HÜCRELİ CANLILARIN POPÜLASYONUNDAKİ ARTIŞTAN KAYNAKLI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı sahilindeki balık ölümleri ve koku ile ilgili açıklama yaptı. Özellikle Körfez'in su sirkülasyonun az olduğu Bayraklı sahilinde deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesinin alg patlamalarına neden olduğu, deniz suyundaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümlerinin gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şikayete konu olan koku; körfezdeki besin tuzlarının fazlalığına bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sonucu ani artması ile birlikte (29 derece gibi çok yükseklerde seyretmesi) ortaya çıkan 'Dinoflagellate Gymnodinium' cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonundaki artıştan kaynaklıdır. Plankton sayılarının aşırı artması önce bulundukları sudaki oksijen oranının düşmesine sonrasında ise ortamda tüketilebilecek oksijen kalmaması sebebiyle plankton ölümlerine neden olmaktadır. Bu ölümlerin sonucunda ortamda kötü koku oluşmaktadır. Ayrıca bu canlıların popülasyonundaki aşırı artış; bulundukları suyun yüzeyinin kızılımsı-kahverengi bir görünüme bürünmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte; plankton patlaması sudaki çözünmüş oksijen miktarını oldukça azaltmış (1'in altına düşmüş) ve beslenme ihtiyaçlarını planktonik organizmaların yoğun olduğu bölgelerde karşılayan balıkların ölümüne sebebiyet verdiği düşünülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Deniz Koruma Şube Müdürlüğümüz de hem deniz süpürgesi hem de karadan temizlik çalışması yapmaktadır."

İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayraklı Sahili'ndeki Balık Ölümleri ve Koku Hakkında Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayraklı Sahili'ndeki Balık Ölümleri ve Koku Hakkında Açıklama - Son Dakika
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