İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 270 Milyon TL Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 270 Milyon TL Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere 270 Milyon TL Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve birlikler aracılığıyla 2024 yılında çiftçilere toplam 270 milyon TL'ye yakın destek sağladı. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı 49 bin çiftçiye yönelik birçok alanda destek sunuluyor.

01.12.2024 15:16  Güncelleme: 16:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından zor günler geçiren çiftçiye tarımsal kalkınma kooperatifleri ve tarımsal birlikler aracılığıyla 2024 yılında 270 milyon TL'ye yakın destek sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere verdiği desteklere devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 49 bin çiftçinin bulunduğu İzmir'de, kooperatif ve birlikler aracılığıyla 2024 yılında 270 milyon TL'ye yakın destek ulaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes'te Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin açılışında, devletin Türkiye genelinde çiftçiye verdiği destek miktarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına İzmirli üreticiye sağladığını söylemişti.

İzmirli üreticiye her alanda destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca çiftçiye sağlanan destekler içerisinde pek çok başlık bulunuyor. 2024'te küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı, yem desteği, gelir getirici fidan, tohum ve fide, tarımda hastalıklarla mücadele için ilaç ve tuzak desteği, çiftçiye ürün işleme, paketleme, ekim, toplama, taşıma gibi alanlarda kullanacakları makine ve ekipman yardımı, kooperatif ve birliklere tesis desteği, sulama tesisleri modernizasyonu, hayvan içme suyu göletleri, sulama göletleri, bakım ve onarım destekleri, doğal afetlerden kaynaklanan tahribatın onarımı ve eksikliklerin giderilmesi, yeni gelir getirici ürünlerin yaygınlaştırılması, tarımsal eğitimlerin artırılmasıyla beraber tarımsal destekler için 203 milyon 500 bin TL'lik kaynak kullanıldı.

Kooperatif alımlarıyla çiftçinin cebine doğrudan katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca İzmir genelinde faaliyet gösteren toplam 95 farklı kooperatiften eylül ayına kadar geçen süreçte de toplam 64 milyon 884 bin TL'lik alım yaparak üreticinin alın terini yerde bırakmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar alımlarına devam ederek üreticinin cebine doğrudan destek sağlamış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece çiftçiye 2024 yılında 270 milyon TL'ye yakın destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 270 Milyon TL Destek - Son Dakika

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