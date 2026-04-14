İzmir Büyükşehir'den Afetlere Karşı Tam Hazırlık - Son Dakika
İzmir Büyükşehir'den Afetlere Karşı Tam Hazırlık

14.04.2026 09:32  Güncelleme: 10:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası'nda düzenlediği deprem ve yangın tatbikatıyla personelin afet anlarındaki müdahale becerilerini güçlendirdi. Senaryo gereği 6.9 büyüklüğünde bir deprem sonrası yangın çıkışı simüle edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası'nda düzenlediği deprem ve yangın tatbikatıyla personelin kriz anlarında doğru, hızlı ve koordineli hareket etme becerisini güçlendirdi; gerçeğini aratmayan senaryoyla afetlere hazırlık bir kez daha test edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Oğuzlar Ek Hizmet Binası'nda kapsamlı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Kurum çalışanlarının acil durumlarda doğru, hızlı ve koordineli hareket edebilme becerisini geliştirmeyi amaçlayan tatbikat, gerçeğini aratmayan senaryosuyla dikkat çekti.

Depremin ardından yangın senaryosu devreye girdi

Senaryo gereği merkez üssü İzmir olan 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında bina içerisinde bulunan personel, "çök-kapan-tutun" yöntemiyle yaklaşık 40 saniye boyunca kendini korumaya aldı. Depremin ardından binanın zemin katında bulunan elektrik panosunda, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktığı tespit edildi. Yangın, bina genelinde yapılan anonslarla duyurularak alarm sistemi devreye sokuldu ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İlk müdahale bina görevlileri tarafından gerçekleştirildi

Yangının ihbar edilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar, binada görevli söndürme ekipleri tarafından taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik ilk müdahale gerçekleştirildi. Bu süreçte kat görevlileri, personelin tahliyesini organize ederek çalışanları dumanlı alanlardan uzaklaştırıp acil çıkışlara yönlendirdi.

Eş zamanlı yangına müdahale ve tahliye

Toplanma alanında yapılan sayımda üç personelin eksik olduğu belirlendi. Acil durum ekipleri tarafından iki personel binada mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Yangının kısa sürede büyümesi ve yoğun dumanın bina içerisinde yayılmasıyla birlikte müdahale koşulları ağırlaştı. Bu aşamada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, profesyonel ekipman ve koordinasyonla çalışmaları devraldı. İtfaiye ekipleri, hem yangına etkin şekilde müdahale etti hem de dumanla kaplanan ve erişimin riskli hale geldiği alanda mahsur kalan üçüncü kişiye ulaşarak güvenli şekilde tahliyesini sağladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Deprem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den Afetlere Karşı Tam Hazırlık - Son Dakika

Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
