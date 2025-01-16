İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşüm ilkeleriyle altı bölgede 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyor. Örnekköy 3. ve 4. etaplar için ihaleler düzenlenirken, tapu devrinin yalnızca belediyeye ait alanlarda gerçekleştirileceği açıklandı.

16.01.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda altı bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırıyor. Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etaplarda İZBETON A.Ş. tarafından yapılan ihale sonucunda Erensan İnşaat ve Okçuoğlu İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "ikmal ihalesi" kapsamında yüklenici veya üçüncü kişilere tapu devri yapılmayacağı, belediyenin arsa sahipliğinde işlemlerin yürütüleceği vurgulandı.

Sayıştay raporları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda İZBETON A.Ş. yükümlülüğünde bulunan kentsel dönüşüm projelerindeki yapım işlerinin müteahhitlik belgesi olmayan kooperatiflere yaptırılmasına olanak sağlayan sözleşmelerin sonlandırılmasının ardından çalışmalar yeniden başlıyor. Bu kapsamdaki şantiyeleri teslim alan İZBETON Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü yapım etapları için 4734 sayılı Kanun çerçevesinde ihale düzenledi. İhale sonucunda Erensan İnşaat ve Okçuoğlu İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı.

Üçüncü kişilere tapu devri yok

Hak sahipleri ile uzlaşma sağlayarak yerinde dönüşümü gerçekleştirme hedefi ile kent merkezindeki altı bölgede toplam 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm proje alanlarında yapım aşamasına geçen tüm etapların hak sahiplerinden devralınan arsalar üzerinde başlatıldığını ve mülkiyetin tamamının Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu açıkladı. İhaleler kapsamında üçüncü kişilere tapu devrinin söz konusu olmadığının altı çizildi.

Tüm etaplar hak sahiplerinden devralınan alanlarda devam ediyor

Kentsel dönüşüm proje alanlarında yapım aşamasına geçen tüm etaplar, hak sahiplerinden devralınan arsalar üzerinde ve tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki alanlarda yürütülüyor. İnşaat ruhsatları ise İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında alınıyor. Örnekköy 3. ve 4. Etap için yapılan ihale kapsamında yüklenici ve/veya üçüncü kişilere tapu devri yapılmayacak. İşlemler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arsa sahipliğinde yürütülecek. Uzundere ve Aktepe-Emrez etapları için de devam eden ihale çalışmalarında şantiyelerin bir an önce aktif hale gelmesi ve inşaatların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika

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