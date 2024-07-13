İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden önemli kararlar - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden önemli kararlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı 3. olağan meclis toplantısında, sosyal denge tazminatı yetkisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na verildi. Ayrıca, üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilere toplu taşıma kartı verilmesi ve 'S Plaka' ihalesinin iptal edilmesi kararları alındı.

13.07.2024 11:19
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı 3. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç yönettiği toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yasal sınır yetkisine ilişkin madde görüşüldü.

Yasal sınır üstünde ödenen sosyal denge tazminatı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesini içeren önerge oy birliği ile kabul edildi.

Üniversite sınavında ilk 1000'e giren ve İzmir'deki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilmesi karara bağlandı.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı "S Plaka" ihalesinin meclis kararı alınmadan yapıldığı gerekçesi ile mahkemece iptal edilmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Hukuk, Ulaşım, Plan ve Bütçe, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma komisyonlarınca görüşülen önerge, Meclis'ten geçti.

Oy birliği ile geçen karara göre sadece 280 tahditli "S" plakanın çalışmaya devam etmesi için üçüncü kişilere devrinin mümkün olmayacak şekilde geçici çalışma izin belgesi verilecek.

Kaynak: AA

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