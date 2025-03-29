İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'na Özel Nakdi Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'na Özel Nakdi Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 31 bin 610 aileye biner liralık nakdi yardım yaptı. Başkan Cemil Tugay, dayanışma ruhuna vurgu yaparak herkesin yanında olacaklarını belirtti.

29.03.2025 10:40  Güncelleme: 11:10
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 31 bin 610 ihtiyaç sahibi haneye Ramazan Bayramı için biner liralık nakdi destek sağladı. Başkan Cemil Tugay, dayanışma ruhuna dikkat çekerek "Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sağladığı desteği bayramda da sürdürüyor. Ramazan Bayramı için sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu saptanan 31 bin 610 ailenin hesaplarına biner lira yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi, İzmir'de hiçbir vatandaşın sofrasının boş kalmaması için çabaladıklarını belirterek "İftar sofralarımızda ramazan bereketini paylaştık. Ramazan Bayramı'mızda da yurttaşlarımızın yanında olacağız. Tüm İzmirlilerin sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'na Özel Nakdi Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'na Özel Nakdi Destek - Son Dakika
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