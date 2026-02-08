İzmir'de Engelliler İçin "Özgürlük İstasyonu", Yolda Kalan Tekerlekli Sandalyelere Anında Destek Veriyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlara yönelik ücretsiz tekerlekli sandalye bakım, onarım ve şarj hizmetiyle önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yolda kalan sandalyelere anında müdahale eden Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu ekipleri, bir yılda yaklaşık bin kişiye destek verdi. İstasyondan hizmet alan bir engelli, "Sandalyemle yolda kaldığım zaman yardım istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi beni alıp istasyona getiriyor. Burada bulunan bir yedek sandalyeye binip gidiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, engelli vatandaşlara verdiği ücretsiz hizmetle önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Tekerlekli sandalyeleri bozulan yurttaşlar, yolda kaldıklarında 0232 293 98 24 numaralı telefon ya da 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ne ulaşarak destek istiyor. İhbarın ardından ekipler, engelsiz ulaşım araçlarıyla yurttaşın bulunduğu adrese gidiyor. Onarım gerektiren sandalyeleri ile Konak Hizmet Merkezi'nde bulunan istasyona ulaşan yurttaşlara, tamir süresi boyunca ücretsiz yedek tekerlekli sandalye temin ediliyor. Böylece yurttaşların günlük yaşamları kesintiye uğramıyor. İstasyon yalnızca tamir değil, düzenli bakım hizmeti de sunuyor. Konak Hizmet Merkezi'nde ayrıca akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu da bulunuyor.

"Araçlarımız elimiz ayağımız"

Aynı zamanda Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Sorumlusu olan engelli yurttaş Simay Demirezen, verilen hizmetin önemine dikkati çekti.

Demirezen, "İstasyonumuzda tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımları tamamen ücretsiz yapılıyor. Engelli yurttaşlar yolda kaldığında araç desteği sağlıyoruz. Bize ulaştıkları anda bulundukları adrese ekip gönderiyor, araçlarını hizmet merkezimize getiriyoruz. 2025 yılında tekerlekli sandalye tamiri, bakımı ve şarj hizmetleri kapsamında yaklaşık bin kişiye hizmet verdik" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyelerin engelli bireyler için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Demirezen, "Bizim araçlarımız adeta elimiz ayağımız. Bir vidası bile çıksa yolda kalabiliyoruz. Bu hizmet merkezi hem çok erişilebilir bir konumda hem de istasyon personeli son derece bilgili ve deneyimli. Hiçbir zorluk yaşamadan aracımızı tamir ettirip yolumuza devam edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası sandalyelerimizin hastanesi"

Tekerlekli sandalyesi bozulduğunda istasyondan hizmet alan Seval Bağzıklı, "Sandalyemle yolda kaldığım zaman yardım istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi beni alıp istasyona getiriyor. Burada bulunan bir yedek sandalyeye binip gidiyorum. Sandalyem tamir edildikten sonra gelip alıyorum. Çok önemli bir hizmet. Ücretsiz olması bizim için daha da önemli. Belediyemizin sunduğu hizmet bir nimet. Bu sandalyeler bizim ayakkabımız gibi. Burası da sandalyelerimizin hastanesi" dedi.

"Büyük bir nimet"

Tekerlekli sandalye kullanan Murat Yıldırım da şunları kaydetti:

"Sandalyelerimiz bozulduğu zaman özel firmalarda yaptırmamız zor oluyor. Maliyetli bir iş ve genelde parça bulmak zor. Yolda kaldığımız zaman telefon açıyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi araçla alıp istasyona getiriyor. Sandalyemizi iki günde tamir edip teslim ediyor. Ücret de talep etmiyorlar. Bu hizmet engelliler için çok önemli. Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünebilir ama bizim açımızdan büyük bir nimet. Sandalyemizi tamir ettiriyoruz, bakıma sokuyoruz, akülü sandalyemizi şarj edebiliyoruz."