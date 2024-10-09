İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Eğitimi

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(İZMİR)- Hizmet verdiği tesislerde enerji yönetim sistemine geçen ve "ISO 50001" belgesi alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliğini artırmak için ilçe belediyelerine yönelik eğitim düzenledi.

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye örnek çevre uygulamalarına imza atan ve binalarında enerji yönetim sistemine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki bilgi ve tecrübelerini ilçe belediye ile paylaştı. Kamu binalarında enerji verimliliğini artırmak ve İzmir'i karbon nötr şehir olma hedefine bir adım daha yaklaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime 30 ilçe belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Çevre Koruma ve Kontrol gibi ilgili müdürlüklerinden çok sayıda yönetici ve personel katıldı.

Örnek tesisler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ve İZENERJİ AŞ personeli yaptıkları sunumlarla TS EN ISO 50001 standardı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamdaki uygulamalarını anlattı. Sunumda, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Buz Sporları Yerleşkesi ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nün Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen belgelendirme tetkik sürecini başarıyla tamamlayarak TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldığı, yine enerji etütleri ile belirlenen verimsiz noktalarda iyileştirmeler yapılarak enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ AŞ Enerji Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ise binalarda enerji verimliliği konularında danışmanlık hizmetleri sunduklarını ve İZENERJİ'nin ana hizmet binasının TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olduğunu aktardı.