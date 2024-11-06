İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3,8 Milyon TL Çevre Cezası

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı, Menemen, Kiraz ve Tire'de su ve çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiğini", Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanan para cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin;

Torbalı'daki ve Menemen'deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire'de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır."