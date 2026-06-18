İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İki Ödül - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İki Ödül

18.06.2026 13:44  Güncelleme: 14:48
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği Telemetri Sistemi Altın, Yuvamız İzmir Modeli ise Gümüş Ödül kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji ve sosyal belediyecilik alanlarında hayata geçirdiği iki önemli proje, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ödüllendirildi. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği Telemetri Sistemi Projesi "Kar Amacı Gütmeyen Projeler" kategorisinde Altın Ödül kazanırken, çocukların gelişimini destekleyen Yuvamız İzmir Modeli ise aynı kategoride Gümüş Ödül'e layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Telemetri Sistemi Projesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 26. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda "Kar Amacı Gütmeyen Projeler" kategorisinde Altın Ödül kazandı. ESHOT teknik ekipleri tarafından geliştirilen sistem, bin 198 otobüsten alınan hız, konum, yakıt tüketimi, motor performansı ve arıza verileri dahil yaklaşık 150 farklı verinin anlık olarak izlenmesini sağlıyor. Bu veriler; bakım planlamasından sefer yönetimine, yakıt tasarrufundan hizmet kalitesinin artırılmasına kadar birçok alanda kurumsal karar alma süreçlerine rehberlik ediyor. Projenin en önemli çıktılarından biri olan Sürücü Karnesi Uygulaması, sürücü davranışlarının veri temelli ve objektif kriterlerle değerlendirilmesine imkan sağladı. Hız ihlali, hatalı hızlanma, tehlikeli viraj kullanımı, sert kalkış ve rölanti ihlali gibi göstergeler düzenli olarak analiz edilerek sürücülere yönelik eğitim programları oluşturuldu. Sonuçta hız ihlallerinde yüzde 89, hatalı hızlanmalarda yüzde 96,5, tehlikeli viraj davranışlarında yüzde 69, sert kalkışlarda yüzde 68 ve rölanti ihlallerinde yüzde 69 oranında iyileşme elde edildi. Yolcular için daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunulmasına katkı sağlandı.

OLASI ARIZALARIN ÖNCEDEN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLIYOR

Telemetri Sistemi aynı zamanda araçlardan gelen teknik verileri analiz ederek olası arızaların önceden tespit edilmesini sağlıyor. Erken uyarı mekanizmaları sayesinde bakım süreçleri daha etkin yürütülürken, operasyonel riskler azaltılıyor ve hizmet sürekliliği güçleniyor. Anlık GPS verileriyle desteklenen sistem, yolcu bilgilendirme hizmetlerinin ve saha yönetiminin daha verimli yürütülmesine de katkı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışının önemli çıktılarından biri olarak değerlendirilen proje, KalDer'in bağımsız değerlendirme sürecinde yenilikçilik, kurumsal katkı, süreç yönetimi ve sürdürülebilirlik kriterlerinde yüksek başarı gösterdi. Kazanılan Altın Ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veriye dayalı yönetim anlayışının ve toplu ulaşımda hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaların ulusal düzeyde takdir edildiğini ortaya koydu.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ BÜYÜTEN PROJE ÖDÜLLE TAÇLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların gelişimini desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yuvamız İzmir Modeli ise Gümüş Ödül'e layık görüldü. İzmir genelinde 22 merkezde hizmet veren model, çocuklara sunduğu bütüncül gelişim yaklaşımıyla öne çıktı. KalDer İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri 2025-2026 değerlendirmesinde, "Eğitimde Kentsel Adaletin Güçlendirilmesi" ekibi, kar amacı gütmeyen projeler kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Eşit Başlangıç, Parlak Bir Gelecek" vizyonu doğrultusunda sürdürülen model, İzmir genelindeki 22 merkezde 36-66 ay arası çocuklara hizmet veriyor. Yuvamız İzmir Modeli, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklerken, fırsat eşitliğini güçlendiren uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

KENTSEL ADALET YAKLAŞIMI ÖDÜL GETİRDİ

KalDer tarafından yapılan değerlendirmede proje; toplumsal faydası, sürdürülebilirliği, çocukların gelişimine sunduğu katkı ve hizmetlerin kentin farklı bölgelerine eşit biçimde ulaştırılmasına yönelik yaklaşımıyla öne çıktı. Kentsel adalet anlayışını merkeze alan çalışma, jüri tarafından Gümüş Ödül'e değer bulundu.

ÇOCUKLARA, AİLELERE VE KENTE KATKI

Yuvamız İzmir Modeli yalnızca çocukların gelişim süreçlerine katkı sunmakla kalmıyor; ailelerin yaşam kalitesini artıran ve kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımını destekleyen yönüyle de öne çıkıyor. Erken yaşlarda çocuklara sunulan nitelikli gelişim desteğinin, daha güçlü ve sürdürülebilir bir kent geleceğinin temelini oluşturduğu vurgulanıyor.

22 MERKEZDE HİZMET VERİYOR

İzmir'in farklı ilçelerinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir merkezleri, 36-66 ay arası çocukların gelişimini destekleyen programlarıyla hizmet veriyor. Çocukların güvenli ve destekleyici ortamlarda büyümesini amaçlayan model, ailelerin ihtiyaçlarına da yanıt vererek fırsat eşitliğinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İki Ödül - Son Dakika

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