İzmir Büyükşehir Belediyesi okul servisi denetimini artırdı, 445 araca ceza kesildi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi okul servisi denetimini artırdı, 445 araca ceza kesildi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi okul servisi denetimini artırdı, 445 araca ceza kesildi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla okul servisi denetimlerini artırdı. Yangın tüpünden emniyet kemerine, koltuk sayısından dur levhasına kadar tüm güvenlik ayrıntıları kontrol edilirken son bir yılda 1500 servis denetlendi, 445 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Yangın tüpünden emniyet kemerine, koltuk sayısından "dur" levhasına, şoför belgelerinden araçların genel durumuna kadar öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren tüm ayrıntılar tek tek kontrol ediliyor. Son bir yılda 1500 okul servisi denetlenirken, 445 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşması amacıyla okul servislerini mercek altına aldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yoğunlaştırılan denetimler, kentin farklı ilçelerindeki okulların çevresinde habersiz gerçekleştiriliyor.

HER AYRINTI KONTROL EDİLİYOR

Denetimlerde, servis araçlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen okul servisi taşıma ruhsatına sahip olup olmadığı kontrol ediliyor. Güzergah izin belgeleri, şoför tanıtım kartları ve sürücü belgelerinin yeterliliği de inceleniyor. Ekipler, öğrencilerin yolculuk sırasında doğrudan güvenliğini ilgilendiren ayrıntıları da tek tek kontrol ediyor. Emniyet kemerlerinin çalışır durumda olup olmadığı, koltukların sağlamlığı, araçtaki koltuk sayısının trafik tescil belgesiyle uyumu, sarı kuşaklar ve "dur" levhasının çalışır durumda bulunup bulunmadığı denetleniyor. Servislerin temizlik, ısıtma ve soğutma sistemleri ile genel fiziki durumları da kontrol kapsamında bulunuyor.

YANGIN TÜPÜ ULAŞILABİLİR YERDE OLMALI

Denetimlerde ayrıca yangın söndürme tüplerine de özel önem veriliyor. Tüplerin doluluk ve basınç durumları, geçerlilik süreleri ve etiketleri kontrol edilirken, acil bir durumda hızlı müdahale edilebilmesi için şoförün kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada bulunup bulunmadığına bakılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Zabıta Komiseri Mehmet Darcan, denetimlerin temel amacının öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Darcan, yangın tüplerinin öğrencilerin doğrudan müdahale edemeyeceği ancak şoförün acil durumda hızlıca ulaşabileceği noktalarda konumlandırılmasına özen gösterdiklerini söyledi.

SERVİSLERDE KOLTUK VE EKİPMAN DENETİMİ

Servislerdeki koltuk sayısı ve koltukların durumu da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Araçlarda trafik tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla ya da eksik koltuk bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Koltukların sağlam ve deforme olmamış olması, emniyet kemerlerinin ise çalışır durumda bulunması gerekiyor. Araçlarda mevzuata aykırı ekipman veya uygulama bulunup bulunmadığı da inceleniyor. Servislerde reklam bulunması halinde gerekli izin belgelerinin olup olmadığı da kontrol ediliyor.

SON BİR YILDA 1500 SERVİS DENETLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yılda 1500 okul servisini denetledi. Kontroller sonucunda 445 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Mehmet Darcan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerin artırıldığını belirterek velilere de çağrıda bulundu. Darcan, "Velilerimiz servis araçlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığında 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden bize ulaşabilir. Araç plakası, tarih ve saat bilgilerinin paylaşılması ekiplerimizin konuya hızlı şekilde müdahale etmesini sağlayacaktır. Bizim için en önemli konu öğrencilerimizin güvenliği. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidip evlerine dönmelerini sağlamak için denetimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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