İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi Üyeleri Sahneye Çıktı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi Üyeleri Sahneye Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi üyeleri, aylardır aldıkları eğitimlerin ardından sahneye çıkarak dans edip türkü söyledi. Performanslarıyla herkesi büyülediler.

26.04.2024 12:43  Güncelleme: 12:53
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer- Demans Merkezi üyeleri, aylardır aldıkları eğitimlerin ardından sahneye çıktı. Yaşları 55 ile 94 arasında değişen merkez üyeleri, dans ederek türkü söyledikleri performanslarıyla herkesi büyüledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi'nin yaşları 55 ile 94 arasında değişen üyeleri,  aldıkları eğitimlerin ardından sahneye çıktı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alan yurttaşlar, gösterileriyle izleyicileri hayran bıraktı.

"YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

Program İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar'ın konuşmasıyla başladı. Herkesin yaş aldığını hatırlatan Uçar, "Yaş alırken içimizdeki çocuğu, içimizdeki genci, yaşama sevincini kaybetmemek mümkün. Sağlıklı yaş almayı sağlamak mümkün. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı yaş almanıza bir nebze de olsa katkıda bulunuyorsak ne mutlu. Yüzünüzdeki o gülümseme, kalbinizdeki mutluluğu yansıtıyor. Bu yaşa kadar ülke için çok büyük emekler verdiniz. Çocuklarınızı, torunlarınızı yetiştirdiniz. Şimdi ise sadece üretmekle kalmıyorsunuz, sizin gibi olup bu tip aktivitelere katılmayan büyüklerimize de örnek oluyorsunuz" dedi.

VİYANA VALSİ İLE BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Merkez üyeleri, Ege Üniversitesi Viyana Vals Grubu Topluluğu'ndan da eğitim aldı. Aylar süren eğitimlerin ardından topluluğun 18-22 yaş arasındaki genç erkek üyeleri, 55 ile 85 yaş arasındaki kadın üyeler ile eşleştirildi. Dakikalarca sahnede kalan grup, büyük beğeni topladı.

HEM ÇALIP HEM DE SÖYLEDİLER

Yaş almış üyelerin oluşturduğu Ritim Grubu "Hatırla Sevgili", "Vardar Ovası", "Kahveyi Kavururlar", " Ankara'nın Bağları" gibi eserleri hem çalıp hem söyledi. Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği Sağlıklı Yaş Alma Korosu da katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Üyeler, Keşanlı Ali Destanı performansıyla da büyük alkış aldı. Ayrıca yaş almış bireylerin el ürünü eserleri de katılımcıların beğenisine sunuldu. Program İzmir Marşı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi Üyeleri Sahneye Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer-Demans Merkezi Üyeleri Sahneye Çıktı - Son Dakika
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