İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Buz Pateni Yarışmasında 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Buz Pateni Yarışmasında 7 Madalya Kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Buz Pateni Yarışmasında 7 Madalya Kazandı

İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Bölge Yarışması'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, toplamda 7 madalya kazanarak başarı gösterdi. Turnuvada Nesil Kılınçlı altın, Kaan Yurdaşan gümüş, diğer sporcular ise farklı kategorilerde madalya elde etti.

20.01.2025 15:33  Güncelleme: 15:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Bölge Yarışması'nda toplam 7 madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması tamamlandı. Organizasyonda İzmir, Ankara ve Samsun'da faaliyet gösteren 18 kulüpten 89 sporcu mücadele etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Cubs-2 kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Nesil Kılınçlı ile birlikte toplamda 7 madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Nesil Kılınçlı-(Cubs-2)/ altın madalya, Kaan Yurdaşan-(Cubs-2)/ gümüş madalya, Asrın Kurtuluş-(Cubs-2)/ bronz madalya, Dmitrii Mekhanov-(Pre-Novice)/ gümüş madalya, Ekaterina Mekhanova-(Chicks-1)/ gümüş madalya, Beren Tanboğan-(Chicks-1)/ bronz madalya, Öykü Toprak ise (Chicks-2)/ bronz madalya kazandı.

Sırada Ephesus Cup var

İzmir'de buz pateni turnuvaları devam edecek. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu, 20-26 Ocak günleri arasında düzenlenecek Ephesus Cup'a ikinci kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası organizasyonda 20 ülkeden 250 sporcu mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının da yer alacağı şampiyonanın resmi antrenmanları 20 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilirken, sporcular madalya mücadelesine 21 Ocak Salı günü başlayacak. Sporseverler, turnuvayı tribünden ücretsiz olarak takip edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Buz Pateni Yarışmasında 7 Madalya Kazandı - Son Dakika

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