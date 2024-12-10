İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Ve Enerji Yönetimi İle Tasarruf Hedefliyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Ve Enerji Yönetimi İle Tasarruf Hedefliyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı çerçevesinde iklim krizinin tehdit ettiği su kaynaklarını korumak ve verimli kullanmak amacıyla Su ve Enerji Yönetimi Şefliği'ni kurdu. 2025 yılı için su tüketiminde yüzde 30 tasarruf hedefliyor.

10.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:45
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin de tehdit ettiği su kaynaklarının verimli kullanılması için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp su kullanan Büyükşehir Belediyesi, kurumsal su ayak izi ile karbon ayak izini azaltmak amacıyla Su ve Enerji Yönetimi Şefliği kurdu. Geliştirilen izleme sistemi ile belediye, 2025 yılı için yüzde 30 tasarruf hedefi belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ AŞ hızla azalan su kaynaklarını korumak için önemli bir çalışma başlattı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalarına hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü bünyesinde Su ve Enerji Yönetimi Şefliği kurdu. Ekipler, başta su tüketimi olmak üzere elektrik, doğal gaz ve akaryakıt tüketimlerini kayıt altına alarak, bu tüketimlerin analizini çıkarmaya başladı. Böylece fazla tüketime sahip olan alanlarda iyileştirme çalışmaları yürütülerek, kurumsal su ayak izi ile karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir yıllık 6 milyon metreküp su tüketiyor

1966 kurumsal su abonesine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp su tükettiğini açıklayan İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, su tüketiminin yıllık gider bütçesindeki karşılığının da yaklaşık 300 milyon TL'yi bulduğuna dikkat çekti. Su tüketiminin yüzde 80'ini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yüzde 4'ünü Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yüzde 16'sını işletmeler ile idari binalar oluşturuyor. Su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekerek, tasarruf konusunda aldıkları önlemleri paylaşan Çağlın, iyileştirme çalışmalarının başlangıç için önemli ölçüde sonuç verdiğini anlattı.

Kurumsal su ayak izi hesaplanacak

2025 yılı için su tüketiminde yüzde 30 oranında tasarruf sağlamayı hedeflediklerini de belirten Saadet Çağlın, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm tüketimlerin tek birimden izlenmesi sağlandı. Böylece mevcut durumu analiz ederek, yol haritamızı şekillendirdik. Tüm bu veri analizleri sonucunda amacımız, kurumsal su ayak izimizi ve karbon ayak izimizi hesaplayarak ulusal ve uluslararası platformlarda yayınladığımız sera gazı azaltım ve uyum hedeflerimize ulaşmak. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kalıcı ve sürdürülebilir bir izleme sistemi kurmak. Yüksek su tüketimi olan yerleri takibe aldık. Buralarda oluşan kayıp kaçak ve arızaların kısa sürede belirlenerek onarılması, kaçakların oluştuğu hatların yenilenmesi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağladık."

"100 bin metreküp su tasarrufu sağlandı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su tüketiminin yüzde 80'inin, kendi birimlerine ait olduğunu ifade etti. Kent genelinde yaklaşık 22 milyon metrekare bakım alanlarının bulunduğunu ve bunun büyük kısmının sulandığını vurgulayan Bal, "Bu yıl başlattığımız izleme çalışması sonucunda en yüksek su tüketimi olan sayaçları günlük izledik. Kayıp kaçak ve arızaları gidererek, onarılması gereken yerlere yapılan müdahaleler sayesinde, su sarfiyatını büyük oranda düşürdük. Yeşil alanlarımıza kazandırdığımız akıllı sulama sitemleri ile su tasarrufunu yüzde 30'lara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın tüketim noktalarında gösterdiği hassasiyet, rakamlara da olumlu şekilde yansıdı. Bu yıl eylül ayı ile geçen yıl eylül ayı verileri karşılaştırıldığında, ortalama 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı görüldü" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Ve Enerji Yönetimi İle Tasarruf Hedefliyor - Son Dakika

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